Isabel dos Santos recorreu ao Twitter para reagir à investigação internacional, baseada em mais de 700 mil documentos, que mostra como a empresária angolana construiu a sua fortuna.

No primeiro tweet, a filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, diz que a sua fortuna — palavra colocada entre aspas — nasceu do seu “caráter”, “inteligência, educação, capacidade de trabalho, perseverança” e fala mesmo em “racismo” e “preconceito”.

Hoje com tristeza continuo a ver o “racismo” e “preconceito” da Sic e Expresso,fazendo recordar a era “colônias” em que nenhum africano pode valer o mesmo que um “Europeu”

A minha “fortuna” nasceu com meu caracter,minha inteligência,educação, capacidade de trabalho, perseverança.Hoje com tristeza continuo a ver o “racismo” e “preconceito”da Sic-Expresso,fazendo recordar a era das “colônias” em que nenhum Áfricano pode valer o mesmo que um “Europeu” — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

A segunda publicação sobre o caso foi feita em inglês. Isabel dos Santos desacredita a investigação, referindo que há muitos documentos que são falsos. “O relatório do ICIJ [sigla inglesa do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação] é baseado em muitos documentos falsos e em informação falsa, é um ataque político coordenado com o ‘Governo Angolano’. 715 mil documentos lidos? Quem acredita nisso?”, escreveu a angolana, utilizando como hashtags as iniciais do consórcio e a palavra “mentiras”.

The ICIJ report is based on many fake documents and false information, it is a coordinated political attack in coordinations with the “Angolan Government”. 715 thousand documents read? Who believes that?#icij #lies — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

Nos seguintes tweets, Isabel dos Santos acusa o Expresso e a SIC Notícias de escreverem “mentiras” e chama “mentiroso” ao jornalista do semanário, que assina o artigo sobre o Luanda Leaks. “Se a SIC tivesse coragem teria me convidado”, acrescenta.

Isabel dos Santos não perdeu o caso contra a PTV. TODOS acionistas da Unitel : Mercury-Sonangol, Vidatel, Geni foram demandamos pela Oi . #sic #mentiras — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

À barragem de Caculo Cabaça continua ate hoje a custar ao estado angolano 4.6 bilhões de dólares, não houve nenhuma altercação do contrato, nem preço do valor contratual. Não houve sobrefaturação ! O estado angolano manteve o mesmo 4.6 bilhões de contrato a CGGC. #mentiras #sic — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

Mais mentiras da SIC! Isabel dos Santos já era acionista da NOS , e da Effacec muitos anos antes de ir para Sonangol. Isabel dos Santos esteve na Sonangol apenas 18 meses, de Junho 2016 até Novembro 2017, e não foi quando esteve na Sonangol que “arranjou” esses negócios.#datas — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

Mais mentiras da SIC-Expresso:“Isabel dos Santos não era Empresaria” antes de ir para Sonangol. Pergunto me se quem constrói mais de dez empresas, cria mais de 20.000 empregos, paga mais de 200 milhões de dólares de impostos não é Empresaria? A “origem”foram 18meses na Sonangol? — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

Consórcio ICIJ recebeu fuga de informação das “autoridades angolanas “??!! Interessante ver o estado angolano a fazer leaks jornalistas e para SIC-Expresso e depois vir dizer que isto não é um ataque político ? — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

Os leaks são documentos autênticos? Quem sabe ? Ninguém… estranho mesmo é ver a PGR de Angola a dar entrevistas a SIC – Expresso. #ataque político. Procurador Geral de Angola a dar entrevistas… a canais portugueses! — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

#micael Perreira é um mentiroso. Estive na sonangol 18 meses. Pare de mentir. Não há 200 empresas minhas que receberam dinheiro da sonangol . Você é um mentiroso — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

Micael Perreira todas as minhas empresas que operam na Europa são europeias , nenhuma é offshore. Se a SIc tivesse coragem teria me convidado — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

“Isso é uma campanha bem montada e grosseira”

Isabel dos Santos continua o ataque aos media portugueses, que fazem parte do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, referindo que o Expresso e a SIC estão interessados num “assassinato de caráter” e não na verdade. Caso contrário, teriam entrevistado Edeltrudes Costa, atual ministro e diretor do Gabinete do Presidente da República de Angola — e que já tinha sido ministro de Estado e Chefe da Casa Civil de José Eduardo dos Santos — e Archer Mangueira, atual ministro das Finanças de Angola.

Como é um ataque político comandado e orquestrado só entrevistam o PGR [general Hélder Fernando Pitta Grós, procurador-geral de Angola]”, escreveu ainda.

Se houvesse interesse na verdade e não no assassinato de caracter,a SIC-Expresso teria entrevistado o actual PCA da Sonangol,teria entrevistado Dr.Edeltrudes Costa, teria entrevistado Dr.Archer Mangueira.

Como é um ataque político comandado e orquestrado só entrevistam o PGR. — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

E continua a atacar o Expresso e a SIC, falando em “campanha bem montada e grosseira”.

Dois anos depois de sair da Sonangol a SIC- Expresso, e o ICIJ lembram se de fazer investigação? Isso é uma campanha bem montada e grosseira . Ricardo Costa e Micael Perreira fartam se de mentir ????. Foi Micael Perreira que levou os leaked “documentos” a ICIJ #manipulação — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

Num tweet anterior, a empresária já falava na procuradoria-geral de Angola, dizendo a autoridade judicial de mentir “sobre uma suposta transferência a Rússia, sobre um encontro com Árabe”. “(…) a mesma que está mentir sobre notificações!? A mesma que pode dizer que há um cadáver na minha geleira de casa? Porque não me deixaram mostrar as provas em tribunal? Direito a defesa“, escreve Isabel dos Santos.