O Famalicão empatou na receção ao Marítimo (1-1), em jogo 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o golo da equipa da casa a surgir já em período de descontos.

Joel, avançado que regressou ao Marítimo em janeiro, marcou o primeiro aos 22 minutos, com o Famalicão conseguir chegar ao empate ao 90+6, com um golo de Toni Martínez.

O Famalicão, terceiro classificado na Liga com 31 pontos, ganhou um ponto ao Sporting, que foi derrotado pelo Benfica (2-0), e tem uma vantagem de dois pontos sobre os ‘leões’, enquanto o Marítimo, que está num ciclo positivo no campeonato, termina a primeira volta com 20 pontos, no 11.º lugar.