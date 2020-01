Lixo 0 - vida 1. O primeiro livro de Ana Milhazes para um resultado mais sustentável

Pensou e repensou antes de publicar o seu primeiro livro. Não foi uma decisão fácil. Sabia que é o veículo perfeito para passar a mensagem, mas todo o processo inerente à sua impressão e edição produziria a tal pegada ecológica que Ana Milhazes se esforça por combater todos os dias. Desde que acorda até se deitar, as suas escolhas refletem um cuidado e uma preocupação que gostaria de ver mais vezes e em mais pessoas. E embora admita haver ainda um longo caminho a percorrer, a verdade é que o contágio está a resultar porque tem cada vez mais seguidores — já batem os 20 mil — e não só nas redes sociais. Atualmente, tem de recusar convites, não dá vazão às muitas solicitações e eventos, e aumentam os pedidos para workshops e palestras. Há cada vez mais públicos a querer saber o que se pode fazer em prol duma vida melhor, mais simples e mais sustentável, sem produzir tanto lixo.

E é o que tem conseguido a portuense de 35 anos, fundadora do Movimento Lixo Zero, em 2017, e autora do blogue “Ana, Go Slowly”, onde explica as suas grandes vitórias. Sem dogmas, preconceitos ou doutrinas, Ana sugere ser mais, ter menos, viver melhor, a um ritmo mais calmo e com uma consciência mais desperta e solidária, sobretudo. Os tempos de mudança são urgentes e os números da devastação planetária gritam alertas não para hoje, mas para ontem.

Do consumo sustentável à tecnologia, passando pelos meios de transporte, pela organização da casa, higiene pessoal, desperdício zero e economia de partilha, há todo um universo de comportamentos a explorar, conforme a sua rotina e adequado a diferentes vidas. A autora defende que se for só uma pequena mudança, já faz diferença. “Quero que cada tema o incentive a mudar alguma coisa na sua vida, (…) quando terminar, doe este livro, faça-o circular pelos seus familiares, amigos e colegas de trabalho, passe a mensagem”, lê-se nas primeiras páginas de “Vida Lixo Zero” – aprenda a viver de forma mais simples, sustentável e feliz”, assinado pela também socióloga, formadora, ativista ambiental e instrutora de yoga.