Madonna cancela concerto marcado para o Coliseu de Lisboa este domingo

O concerto de Madonna agendado para esta noite no Coliseu de Lisboa foi cancelado, informa a produtora Everything is New. A empresa não explica as razões do cancelamento, diz apenas que a cantora não poderá atuar esta noite. E lamenta a deceção dos fãs.

A Everything is New indica que irá proceder ao reembolso dos bilhetes a partir do 21 de Janeiro às 13h00. O pedido devera ser feito nos pontos de venda onde os bilhetes foram adquiridos. Os bilhetes comprados online (bol.pt, coliseu.pt e everythingisnew.pt), receberão indicação de reembolso via e-mail. Os compradores de Pacotes de Hotel serão contactados pela Event Travel.