Audi e-tron 55 quattro, Jaguar I-Pace EV400 AWD, Kia e-Niro 64, Mercedes EQC 400 4Matic, Nissan Leaf 62 e Tesla Model 3 Long Range são alguns dos modelos eléctricos a bateria mais populares do mercado, mas qual será capaz de percorrer a maior distância entre recargas? O desafio levado a cabo pela Carwow é particularmente difícil, uma vez que a determinação da autonomia teve lugar sob uma temperatura de apenas 7ºC, sendo conhecida a aversão que as baterias têm pelas temperaturas mais baixas.

O comparativo que se destinava a apontar qual o veículo que conseguia mais longe com uma carga de bateria tinha, à partida, uns modelos mais favoritos e outros menos, dado estarem presentes veículos com diferentes capacidades de bateria. O Audi anuncia uma capacidade total de 95 kWh, seguido do Jaguar e do Mercedes com 93 kWh. Entre os mais contidos, na capacidade de armazenar energia, figuram o Tesla, com 75 kWh, o Kia e-Niro, com 64 kWh, e o Nissan Leaf, com 62 kWh.

O canal do YouTube britânico organizou uma deslocação de Londres rumo ao norte de Inglaterra, com os veículos a viajarem juntos e necessariamente ao mesmo ritmo. O primeiro carro a parar foi o Mercedes EQC, que se ficou pelos 312 km, tendo sido batido pelo seu concorrente directo, o Audi e-tron, que percorreu 331 km até secar o acumulador. O 3º a parar foi o Nissan Leaf, ao fim de 335 km, para o Jaguar I-Pace ir um pouco mais além e atingir 358 km.

Curiosamente, os dois modelos que vão mais longe figuram entre os que não exibem a maior capacidade da bateria, mas que compensam ao ser mais eficientes. É o caso do Kia e-Niro, que percorreu 410 km, e do Tesla Model 3, que se revelou o melhor deste lote de seis modelos, ao parar apenas depois de cumprir 434 km. Veja no vídeo como tudo aconteceu: