O site da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) foi pirateado este domingo, avança a publicação Mais Futebol. No topo da página passou a figurar uma imagem de Rui Pinto, o hacker que vai a julgamento responder por 90 crimes (ao invés dos 147 de que estava acusado).

A juíza de instrução decretou na última sexta-feira que Rui Pinto vai responder por seis crimes de acesso ilegítimo, um de sabotagem informática, 14 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido e um de tentativa de extorsão, como já antes noticiou o Observador.

Juntamente com a imagem do hacker surge também uma mensagem deixada pelos responsáveis pelo ataque informático, acusando as autoridades portuguesas de não estarem a fazer investigações a partir das informações que foram disponibilizadas na plataforma “Football Leaks”. Os autores do ataque deixam várias questões, incluindo “O que é que Portugal está a fazer para combater a corrupção no futebol?”.