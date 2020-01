Duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas na sequência de disparos de uma arma de fogo à porta de um bar em Kansas City, no Estado norte-americano do Missouri, disse esta segunda-feira a polícia local.

Durante uma conferência de imprensa, a polícia de Kansas City disse que as autoridades “encontraram uma cena caótica” quando chegaram ao local.

Segundo as primeiras informações policiais, duas pessoas morreram, incluindo uma mulher que se encontrava num parque de estacionamento junto ao bar.

A polícia admite que uma das vítimas mortais é o homem que atacou a tiro as pessoas que se encontravam numa fila à entrada do bar, tendo sido abatido por um segurança armado. Desconhece-se ainda o motivo do ataque.

Pelo menos 15 pessoas foram transportadas para vários hospitais da cidade com ferimentos de bala, sendo que três encontram-se em estado considerado grave.

No bar “9ine Ultra Lounge”, onde ocorreram os disparos, decorria uma festa que celebrava a vitória da equipa de futebol americano Kansas City Chiefs, que venceu durante o fim de semana um jogo contra o Tennessee Titans a contar para a competição Super Bowl.