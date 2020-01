A tenista australiana Ashleigh Barty, número um mundial, enfrentou, esta segunda-feira, dificuldades inesperadas na primeira ronda do Open da Austrália, mas acabou por impor-se em três sets à ucraniana Lesia Tsurenko.

Barty, que no ano passado conquistou o seu primeiro título do Grand Slam, em Roland Garros, venceu a 120.ª jogadora do ranking pelos parciais de 5-7, 6-1 e 6-1, em uma hora e 36 minutos. “Este é o momento pelo qual esperei toda a pré-época”, referiu a líder do ranking mundial.

Primeira cabeça de série do major australiano, Barty vai defrontar na segunda ronda a vencedora do encontro entre a eslovena Polona Hercog (48.ª) e a sueca Rebecca Peterson (44.ª).