Desequilíbrios musculares, a virose e 500 mil euros sem um único minuto: Fernando deixa Sporting 139 dias depois

“Fernando é um extremo, que nas épocas 2016/17 e 2017/18 foi considerado um dos melhores extremos e até porventura a melhor revelação do Campeonato brasileiro. É um grande talento, foi comprado pelo Shakhtar e nós conseguimos ter aqui a hipótese de ter o empréstimo por ano”. Em entrevista à Sporting TV a 4 de setembro, numa espécie de balanço do mercado, Frederico Varandas descrevia desta forma um dos três reforços ofensivos da equipa que chegaram no último de inscrições. Hoje, 20 de janeiro, 139 dias depois, Fernando já se encontra na Ucrânia, sendo reintegrado pela equipa de Donetsk. E não chegou a cumprir um minuto pela formação A leonina.

Grande surpresa do último dia de mercado, potencial sucessor de Raphinha na equipa depois da saída do brasileiro para o Rennes, Fernando não teve propriamente o melhor contexto na entrada e os problemas físicos também em nada ajudaram na adaptação: numa altura em que o Sporting rescindira com o técnico Marcel Keizer apostando de forma interina em Leonel Pontes, o extremo passou pela Academia mas, ao contrário do que se passou com Jesé Rodríguez ou Bolasie, limitou-se a fazer trabalho de ginásio. Um, dois, vários dias: devido a um problema na zona do adutor que vinha já da Ucrânia, esteve largas semanas a cumprir um programa específico de trabalho para debelar os desequilíbrios musculares que trazia e que foram impeditivos de fazer a estreia.

Mas neste caso um mal não veio mesmo só: em outubro, quando se preparava para finalmente voltar aos treinos integrado com os restantes jogadores da equipa principal, o brasileiro contraiu uma virose que fez com que estivesse hospitalizado dois dias antes de permanecer de quarentena em casa, após confirmação do diagnóstico. Esse foi mais um episódio que atrasou a adaptação de Fernando no Sporting, atrasando a possibilidade de se mostrar ao técnico (que entretanto passou a ser Silas) que surgiria em novembro, antes da paragem das seleções.

“Passei por momentos difíceis, como acontece a muitos jogadores durante a carreira. Tive uma virose e isso atrapalhou um pouco o meu regresso aos relvados. Com a ajuda do Sporting e da minha família, consegui progredir e ultrapassar uma situação pela qual nunca tinha passado. Hoje pude treinar pela primeira vez e estou muito feliz, espero poder jogar o mais rápido possível. Quando entras em campo e pisas a relva, o resto é só felicidade. Os meus companheiros ajudaram-me bastante, agora e nos momentos mais difíceis”, comentou com a Sporting TV a meio de novembro, quando se preparava para fazer a estreia pelo conjunto verde e branco.

Nesse período, Fernando chegou a fazer um jogo treino com o Vilafranquense, onde deixou boas impressões a Silas depois do longo calvário. Impressões essas que nunca se viriam a confirmar: entre 30 de novembro e 7 de janeiro, o brasileiro foi titular em seis jogos da equipa Sub-23 na Liga Revelação saindo sempre entre os 45′ e os 75′ (num total de 376 minutos), marcando um golo na derrota com o Portimonense (curiosamente o encontro onde jogou mais tempo). Agora, por mútuo acordo com o Shakhtar que também não estava confortável com a situação de um ativo que não tinha minutos no conjunto principal dos leões, regressou à Ucrânia para não mais voltar.