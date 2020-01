(Em atualização)

Um homem encontrou um feto de sete meses no interior de um carro esta segunda-feira em Espinho. A mulher que será a mãe estará internada no hospital onde deu entrada durante a madrugada devido a dores, avançou o Jornal de Notícias. A PSP de Aveiro confirmou ao Observador que a polícia foi chamada às 12h22 porque teria sido encontrado um feto dentro de um carro na rua 62 em Espinho e que o local está vedado até à chegada do delegado de saúde.

Segundo o mesmo jornal, o homem estava a fazer a limpeza do carro, esta segunda-feira de manhã, quando viu um saco no interior do veículo, que pertence à mulher de 24 anos, que será a progenitora do feto.

O feto foi recolhido por volta das 15h15 pelos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos e o veículo foi depois removido para a esquadra da PSP de Espinho, que está a investigar o caso, escreve o JN.