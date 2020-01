Garra, entrega total ao jogo e uma incógnita: o que esperar da estreia de João Sousa no Open da Austrália

Com as eliminações de João Domingues (com o chinês Li Zhe), Frederico Silva (com o sérvio Peda Krstin) e Pedro Sousa (com o australiano Blake Mott), João Sousa passou a ser o único representante português no quadro principal do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada que arrancou esta segunda-feira em Melbourne. Na ronda inicial, o vimaranense irá defrontar o argentino Federico Delbonis, com quem tem um saldo equilibrado de três vitórias e outras tantas derrotas entre terra batida (cinco jogos) e piso rápido (um jogo), podendo depois cruzar na segunda eliminatória com o atual número 1 do ranking mundial, Rafael Nadal.

Rui Machado, antigo tenista português que esteve duas vezes no quadro principal do Open da Austrália (derrotas com o colombiano Santiago Giraldo em 2011 e com o espanhol David Ferrer no ano seguinte) e que chegou a passar à segunda ronda de Roland Garros e do US Open, esteve esta segunda-feira no “Nem tudo o que vem à rede é bola” da Rádio Observador e fez o lançamento do encontro desta madrugada (nunca antes das 5h), falando numa certeza e numa incógnita em relação ao português nesta estreia na prova depois do brilharete de 2019, onde repetiu a terceira ronda no quadro de singulares e chegou às meias em pares ao lado do argentino Leonardo Mayer.

“O João no ano passado jogou muito bem, estava na Austrália e acompanhei os jogos dele. Teve uma grande batalha que ganhou com o Guido Pella. Este ano é preciso pensar que o João não está na melhor forma, não sabemos em que estado vai chegar porque não fez a melhor preparação como gostaria devido a uma lesão mas podemos esperar o de sempre do João – garra e uma entrega total ao jogo que tem dado resultados positivos. Não devemos olhar só para o João contra o Delbonis mas também para o estado em que o João vai conseguir estar”, comentou o agora capitão da Seleção na Taça Davis e coordenador técnico da Federação Portuguesa de Ténis, refutando também a hipótese de poder defrontar na ronda seguinte o espanhol Rafa Nadal como um fator extra de motivação.

Poderia existir uma motivação extra se não fosse um jogador tão experiente como o João, um jogador que estivesse pela primeira vez num Grand Slam e num grande palco si. Assim não penso que tenha influência e vai querer estar o melhor possível para ir jogo a jogo”, salientou Rui Machado.

Num âmbito mais alargado, o capitão nacional colocou de forma inevitável Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer como favoritos à presença nas rondas decisivas, comentou também a possibilidade levantada pelo suíço dos mais diretos adversários poderem também chegar aos 20 Grand Slams e abordou ainda a questão das condições que se fazem sentir em Melbourne após a vaga de incêndios que assolou a Austrália no início do ano.