Um rapaz de 16 anos foi esta segunda-feira esfaqueado com um canivete por um colega de 18 anos numa escola em Fânzeres, Gondomar, avançou a TVI24. O Observador sabe que a agressão ocorreu na Escola EB 2,3 de Santa Bárbara.

O menor agredido foi transportado ao hospital de São João e não corre risco de vida, segundo fonte da GNR do Porto em declarações à TVI. As autoridades estão à procura do agressor, que se colocou em fuga após a agressão.

No local estiveram os Bombeiros de Gondomar e a GNR de Fânzeres.