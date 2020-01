Dois homens foram detidos no domingo por suspeitas de terem esfaqueado três pessoas, entre os 20 e os 30 anos, até à morte no bairro de Redbridge, em Londres, avançou a Sky News. A polícia de Redbridge confirmou a detenção no Twitter, sem dar detalhes.

An investigation has been launched into the deaths of three men in #SevenKings #Redbridge all of whom had suffered apparent stab injuries https://t.co/wQlSNRtZTS

Segundo o mesmo canal televisivo, a polícia informou que as três mortes foram declaradas no local e os detidos, de 29 e 39 anos, conheciam as vítimas.

“Acreditamos que os envolvidos são membros da comunidade Sikh”, disse o chefe da Polícia Metropolitana, Stephen Clayman, em declarações à Sky News

“Foi uma cena horrível e meu coração dirige-se às famílias e às pessoas afetadas por isto, porque é um acontecimento sem precedentes”, acrescentou.

“Embora as investigações sobre este trágico incidente estejam num estágio inicial, é provável que seja uma investigação de homicídio triplo. Devo manter a mente aberta quanto a qualquer motivo, pois estamos no início do estabelecimento de todas as circunstâncias”, acrescentou Clayman, citado pelo Guardian.

O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, lamentou as mortes e afirmou que há um reforço da polícia no bairro de Redbridge até as 8h da segunda-feira.

“Estou em contacto com os polícias seniores da Polícia Metropolitana, os representantes locais de Redbridge e o Ministério Público após o incidente grave desta noite, e vou fazer todos os possíveis para apoiar a comunidade local de Seven Kings durante este período difícil”, escreveu numa declaração partilhada na sua conta do Twitter.

My statement following the serious incident in Redbridge last night.

Please contact the police on 101 or @CrimestoppersUK anonymously if you have any information. pic.twitter.com/AIrRnGS0ln

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 20, 2020