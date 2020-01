Mau tempo. Proteção civil regista 145 quedas de árvores. Coimbra e Castelo Branco são os distritos mais afetados

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou 162 ocorrências relacionadas com vento forte entre as 0h e as 8h desta segunda-feira. 145 foram quedas de árvores e não causaram vítimas.