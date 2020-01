Dez homens foram detidos por suspeita de integrarem o núcleo central de uma rede internacional de tráfico de drogas, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária. “O grupo foi responsável, durante sucessivos meses, por elevada percentagem de canábis efetivamente traficada e consumida um pouco por toda a Região da Beira Interior, mas também em significativa parte da Beira Litoral”, pode ler-se num comunicado enviado às redações.

“Dando sequência a uma operação iniciada já na primeira semana do corrente ano e que, então, permitiu a detenção de cinco indivíduos suspeitos de integrarem uma rede internacional de tráfico de estupefacientes, responsável, além do mais, pelo abastecimento desses mesmos produtos, originários de Espanha, a toda a Região da Beira Interior, mas também a várias outras localidades dos Distritos adjacentes, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou e deteve agora mais cinco homens igualmente suspeitos de integrarem a mesma organização criminosa”, pode ler-se no comunicado.

A polícia escreve ainda que foi apreendida canábis “suficiente para a preparação de milhares de doses individuais, dinheiro, vários equipamentos de telecomunicações, duas viaturas automóveis, três balanças de precisão e ainda vários outros objetos habitualmente relacionados com a atividade de tráfico de estupefacientes”.

A investigação realizada ao longo de vários meses concluiu a atividade da rede englobava todas as fases desde a produção até à comercialização e distribuição final. A rede usava para isso métodos particularmente sofisticados, “nomeadamente ao nível da colheita, embalamento e transporte dos produtos estupefacientes traficados, ocorrendo este essencialmente por via terrestre, com muito frequentes viagens entre Espanha e Portugal”.

Os cinco detidos desta semana foram presentes a primeiro interrogatório, tendo ficado em prisão preventiva. A mesma medida havia sido aplicada a três dos detidos na primeira semana de janeiro, tendo os outros dois de se apresentar periodicamente na esquadra da polícia da sua área de residência.