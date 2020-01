A Price Waterhouse Coopers (PwC), que seria consultora financeira da Unitel quando Isabel dos Santos alegadamente desviou dinheiro da empresa de telecomunicações para uma companhia privada da empresária, rompeu negócios com a filha do ex-presidente Eduardo dos Santos e vai abrir uma investigação interna sobre os dados publicados este domingo pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação.

A notícia está a ser avançada pela BBC, um dos jornais envolvidos na investigação que conta como Isabel dos Santos terá construído um império multimilionário ao desviar 115 milhões de dólares (cerca de 104 milhões de euros) da Sonangol para uma conta offshore de uma amiga e sócia no Dubai. Em declarações ao jornal britânico, a PwC fala de “alegações muito sérias e preocupantes”.

“Em resposta às alegações muito sérias e preocupantes levantadas, iniciámos imediatamente uma investigação e estamos a trabalhar para avaliar minuciosamente os factos e concluir a nossa investigação”, respondeu a PwC à BBC. E termina: “Não hesitaremos em tomar as medidas apropriadas para garantir que defendemos sempre os mais altos padrões de comportamento, onde quer que operemos no mundo”.

Em declarações dadas ao jornal, Tom Keatinge, diretor do Centro para o Crime Financeiro e Estudos de Segurança britânico, aponta o dedo à consultora financeira e diz que, “se não facilitou a corrupção, está a dar uma aparência de respeitabilidade que torna o que está a acontecer aceitável ou mais aceitável do que poderia ser”.

Isabel comprou participação na Galp com dinheiro da Sonangol

A BBC explica também que a participação de Isabel dos Santos na Galp — uma aquisição que simboliza a maior parte da fortuna da empresária angolana — foi comprada com dinheiro emprestado pela Sonangol em 2006. O valor desse empréstimo não tinha de ser pago durante 11 anos. Quando foi devolvido, no entanto, em 2017, só foi pago em 15% e os restantes 63 milhões de euros foram transformados num empréstimo com baixos juros da Sonangol.

Quando isso aconteceu, Isabel dos Santos estava à frente da Sonangol e aceitou esse valor como um pagamento total da dívida. Mas como foi demitida três dias depois, o dinheiro foi devolvido pela nova gestão da empresa. Na opinião da empresária angolana, “não há nada de mal em nenhuma destas transações”: “Esse investimento é o que na história gerou mais benefícios para a companhia nacional de petróleo e todos os contratos que foram elaborados são contratos perfeitamente legais, não há irregularidades”.

“Fogem da Isabel como o diabo da cruz”

Está agora a ser conhecido como algumas empresas internacionais recusaram trabalhar com Isabel dos Santos e com toda a esfera familiar do ex-presidente Eduardo dos Santos, conta o The New York Times. Num e-mail enviado em 2014, Eduardo Cerqueira, responsável financeiro da Fidequity, que gere várias das companhias da empresária angolana, disse que “estes tipos ouvem falar da Isabel e fogem dela como o diabo da cruz”.

A mensagem de Eduardo Cerqueira terá sido enviada depois de o Santander se ter recusado a trabalhar com a empresária angolana, e estaria a referir-se a outros bancos como o Citigroup e o Deutsche Bank.

Marido de Isabel diz que “hacker português” está por trás da fuga de informação

Em declarações à rádio RFI Afrique, Sindika Dokolo, colecionador de arte congolês e marido da empresária angolana, sugeriu que o momento da investigação em redor do universo Isabel dos Santos é “suspeito”. Segundo ele, ocorre quatro anos depois de um dos escritórios de advocacia de que são clientes, a PLMJ, ter sido hackeado.

“Sabíamos que várias das nossas outras empresas já tinham sido alvo de um hacker português, esses documentos foram mantidos e são usados ​​hoje para arrebatar os nossos ativos no exterior. Eles usam a imprensa para manipular opiniões e governos estrangeiros”, acusou Sindika Dokolo, sem revelar o nome desse pirata informático.

Davos desconvida Isabel dos Santos

Isabel dos Santos estava convidada para o Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, mas o nome da empresária angolana deixou de constar na lista de presenças do evento desde que a investigação do consórcio de jornalistas foi publicado no domingo, notou o The Guardian. A presença de Isabel dos Santos estava relacionada com o facto de a Unitel ser patrocinadora do evento, mas a organização diz que está a “reavaliar” a participação da empresa.

É uma das reações internacionais à publicação dos documentos que incriminam Isabel dos Santos num esquema de corrupção com que terá erguido a sua fortuna. A deputada Ana Gomes também pediu consequências para os responsáveis portugueses que ajudaram a desenvolver os negócios e que os permitiram: “Os doutores Carlos Costa do Banco de Portugal e Teixeira dos Santos do Eurobic já se demitiram? Estão à espera de quê?”.