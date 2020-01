No verão, durante a principal janela de transferências, o Sporting reforçou o ataque com as chegadas de Jesé e Bolasie. Se é verdade que o segundo tem sido dos jogadores mais utilizados da equipa e parece ter entrado de forma definitiva nas opções iniciais de Silas, também é verdade que o primeiro ainda não convenceu em Alvalade, nem sempre integra as convocatórias e a imprensa espanhola já diz esta segunda-feira que o avançado espanhol está fora das contas do clube. À parte tudo isto, porém, outra verdade indica que o Sporting acabou por não contratar nenhum jogador para colmatar a saída de Bas Dost.

Dost saiu e ficou Luiz Phellype, o único avançado de área e destacado ‘9’ do plantel dos leões (exceção feita ao jovem Pedro Mendes, que tem integrado as convocatórias depois de ter sido inscrito). O avançado brasileiro, que chegou a Alvalade há um ano vindo do P. Ferreira, leva nove golos esta temporada e marcou oito na segunda metade da época anterior mas não convence a opinião leonina, estando longe de ser um dos preferidos da massa adepta. Ainda assim, o facto de ser o único avançado de raiz do plantel à disposição de Silas acaba por garantir a titularidade inequívoca a Luiz Phellype — facto que pode mudar já a partir deste mês de janeiro.

Ao que tudo indica, o Sporting vai reforçar o ataque com a chegada de Andraz Sporar, avançado esloveno que até aqui estava ao serviço do Slovan Bratislava. Com a contratação ainda a carecer de confirmação oficial por parte do Sporting, Sporar deve assinar um contrato válido por quatro temporadas e meia e custar sete milhões de euros aos cofres de Alvalade: um valor alto e que antecipa desde já o encaixe financeiro esperado com a venda de Bruno Fernandes ao Manchester United até ao final do mês. De acordo com o jornal Record, o avançado de 25 anos deve viajar para Lisboa nas próximas horas e existe a possibilidade de assistir já ao jogo desta terça-feira, entre o Sporting e o Sp. Braga, a contar para a primeira meia-final da Taça da Liga. Hugo Viana, membro da estrutura leonina, esteve em Viena a acertar os últimos pormenores do negócio e os detalhes que ainda não estão fechados prendem-se com garantias bancárias exigidas pelo Slovan Bratislava e prazos de pagamento.

Sporar, que é internacional pela seleção da Eslovénia em 19 ocasiões e marcou um golo na qualificação para o Euro 2020, estava a cumprir a terceira temporada ao serviço dos eslovacos do Slovan Bratislava, onde foi campeão nacional da época passada. O avançado começou a carreira no NK Interblock e ainda jogou no Olimpija Ljubljana — ambos do país de origem — antes de se transferir para os suíços do Basileia. Depois de duas temporadas em que fez 26 jogos e marcou apenas um golo, foi emprestado aos alemães do Arminia Bielefeld, até rumar ao Slovan Bratislava. Na capital da Eslováquia, marcou 61 golos ao longo de 78 jogos em três anos.

Apesar de reforçar o ataque com um avançado de área que esta época já leva 21 golos em todas as competições, o Sporting sabe de antemão que não vai poder contar com Sporar na Liga Europa. O esloveno já representou o Slovan Bratislava na competição europeia — jogou contra o Sp. Braga no Grupo K, tendo ficado no terceiro lugar do agrupamento que apurou os minhotos e o Wolverhampton para os 16 avos — e não poderá ser inscrito por outro clube, falhando desde já a eliminatória contra os turcos do Basaksehir e todos os jogos seguintes, em cenário de apuramento dos leões. A título de curiosidade, Sporar marcou ao Sp. Braga nos dois jogos que a equipa portuguesa disputou com os eslovacos: contribuiu para o empate na Pedreira (1-1), com um golo já nos descontos da primeira parte que na altura empatou o resultado, e abriu o marcador na Eslováquia, num jogo em que os minhotos acabaram a golear (2-4).

Além de Sporar, o Sporting está perto de garantir o empréstimo de Abel Ruiz, avançado de 19 anos da formação do Barcelona que está nesta altura ao serviço da equipa B dos catalães. O internacional Sub-21 pela seleção espanhola deve chegar a Alvalade cedido durante temporada e meia, até junho de 2021, e o acordo também estará prestes a ser concluído. De acordo com o Sport, o Valencia e o Montpellier também estão interessados no empréstimo de Abel Ruiz mas o Sporting ter-se-á adiantado nas negociações. O avançado espanhol leva três golos em 18 jogos pela equipa B do Barcelona esta época e treinou com a equipa principal antes do jogo deste domingo com o Granada, face à ausência de Suárez por lesão, mas acabou por não integrar a convocatória final de Quique Setién. Abel Ruiz estreou-se pela equipa principal dos catalães em março de 2018, com apenas 18 anos, numa final da Supertaça da Catalunha contra o Espanyol, e fez o primeiro e até agora único jogo na liga espanhola em maio de 2019, pela mão de Ernesto Valverde, ao substituir Philippe Coutinho contra o Getafe.