O turismo mundial fechou 2019 com 1.500 milhões de chegadas de turistas internacionais, mais 4% do que no ano anterior, e regista dez anos consecutivos de crescimento, divulgou esta segunda-feira a Organização Mundial do Turismo (OMT).

Citada pela agência de notícias espanhola EFE, a responsável de Inteligência de Mercado e Competitividade da OMT, Sandra Carvao, assinalou que se registaram mais 54 milhões de turistas internacionais do que em 2018.

As chegadas internacionais cresceram em todas as regiões do mundo, no ano passado, mas a incerteza em torno da saída do Reino Unido da União Europeia (‘brexit’), a falência da Thomas Cook, as tensões geopolíticas e sociais e a desaceleração da economia global fizeram com que o crescimento fosse mais moderado, comparativamente com as “excecionais” taxas de crescimento registadas em 2017 (7%) e 2018 (6%), acrescentou a responsável.

Para 2020, a OMT prevê um resultado semelhante ao do ano passado, embora “de uma forma muito cautelosa“, aguardando ainda os resultados finais de alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, não esperando, no entanto, mudanças significativas no ranking dos principais destinos turísticos mundiais, no qual Portugal ocupa o 17.º lugar.