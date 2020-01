Em 2016, a Apple abandonou os planos para dar aos utilizadores total encriptação dos dados que guardam na iCloud, o sistema de armazenamento na nuvem da marca. A decisão surgiu depois de o FBI (a polícia de investigação dos EUA) se queixar de que a medida iria prejudicar investigações, avança a Reuters. A agência de notícias cita fontes desta autoridade norte-americana, que afirmam que, ao contrário do que a Apple tem sido acusada, a empresa compactua bastante com as autoridades.

A notícia surge uma semana depois de Donald Trump, presidente dos EUA, ter utilizado o Twitter para afirmar que a Apple não ajuda a desbloquear os seus smartphones para auxiliar investigações. A crítica do chefe de Estado foi feita após o procurador-geral do país, William Barr, ter acusado a empresa tecnológica de não dar “ajuda suficiente” em alguns casos. Na origem desta última polémica está o facto de o FBI querer desbloquear um iPhone de um militar da Arábia Saudita (que matou três norte-americanos em Pensacola, na Florida, em dezembro) e não conseguir fazê-lo. A Apple tem refutado as críticas dizendo que tem auxiliado nas investigações.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020