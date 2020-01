O Sporting tinha pouca ou nenhuma capacidade de criar jogo ofensivo, a única tentativa à baliza tinha saído de uma meia distância de Bruno Fernandes por cima da trave de Matheus, mas um mau passe de Ricardo Horta em zona proibida deu a oportunidade a Rafael Camacho de criar perigo. Depois de uma certa atrapalhação, arriscou a jogada individual, rematou rasteiro, o guarda-redes do Sp. Braga desviou para canto. Bruno Fernandes, ao lado, olhava e não queria acreditar que não recebera a bola. O extremo, meio envergonhado, pediu desculpa com os olhos e baixou a cabeça. Os leões parecem ter um chip onde tudo tem de passar pelos pés do capitão, mesmo que o capitão tenha uma noite com menos brilho como já tinha acontecido no dérbi com o Benfica.

Em cima do intervalo, o médio “inventou” o golo do empate com um livre marcado de forma rápida que viu a diagonal de um Mathieu isolado na área para rematar sem hipóteses para Matheus. E a entrada na segunda parte até foi melhor do que o adversário. Depois, Bolasie foi expulso, o Sporting ficou reduzido a dez, Silas abdicou de Luiz Phellype em detrimento do central Neto, guardou a última substituição para lançar o guarda-redes Renan para as grandes penalidades e deixou Camacho e Bruno Fernandes perdidos mais na frente. O pior estava para vir.

No minuto final antes dos descontos, Paulinho, de cabeça, fez o 2-1 que praticamente garantia a vitória minhota na meia-final da Taça da Liga. Bruno Fernandes, no seu meio-campo, deitou-se no chão e ficou a olhar para o céu, numa imagem de quem percebia a via sem inversão de marcha que o resultado levava. Na compensação, Mathieu teve uma entrada despropositada sobre Ricardo Esgaio, viu vermelho e gerou-se uma confusão entre jogadores e bancos que obrigou até à entrada de assistentes de recinto em campo e que motivou mais expulsões de suplentes, neste caso Borja e Eduardo. O capitão leonino, no meio do amontoado de pessoas, saiu dessa zona para ir ter com a polícia e reclamar a falta de intervenção, quer na confusão, quer na saída de Mathieu para o túnel.

A época do Sporting até ao momento:

➡Campeonato: 4.º classificado, a 19 pontos do líder

➡Taça Portugal: eliminado✖

➡Taça da Liga: eliminado✖

➡Supertaça: derrotado na final✖

➡Liga Europa: está no dezasseis avos, onde vai defrontar o Basaksehir pic.twitter.com/7UYfDxogs0 — playmakerstats (@playmaker_PT) January 21, 2020

O Sporting perderia mesmo o encontro, ficando assim impossibilitado de defender o título ganho nas últimas duas temporadas. Com o ambiente mais sereno, Acuña cumprimentou adversários e árbitros, Battaglia ficou à conversa com Raúl Silva e Matheus, Coates comandou os jogadores verde e brancos no cumprimento aos adeptos que ainda estavam no Municipal de Braga. Bruno Fernandes, esse, encaminhou-se frustrado para o túnel de acesso aos balneários e, no caminho, baixou ainda de forma ligeira uma câmara de TV que estava apontada a si. Em janeiro, os leões têm apenas a Liga Europa para disputar – com as probabilidades de triunfo conhecidas.

Olhando apenas para uma vertente desportiva, e tendo em conta a falta de objetivos daqui para a frente, este podia ser um momento ainda mais propício para a saída de Alvalade mas aquilo que parecia uma transferência quase inevitável tornou-se numa incógnita cada vez maior nos últimos dias. E tudo porque, além da falta de acordo entre clubes sobre a verba fixa e variável a pagar, bem como a forma de pagamento (o Sporting pede um pouco mais de 60 milhões mais dez de variáveis depois de ter ficado gorada a possibilidade de haver atletas no negócio, o Manchester United apresentou como única oferta formal 50 milhões mais dez de variáveis), existem problemas que envolvem também os agentes que medeiam as conversações, neste caso Pedro Pinho e Jorge Mendes. Ainda assim, em Inglaterra fala-se na possibilidade de haver aproximação por cedências dos leões, neste caso de receber um valor fixo de 55 milhões e não 60 milhões nem os 70 milhões que Frederico Varandas pedia no verão.

Bruno Fernandes straight down the tunnel at FT. Didn't look too happy. ????????????????????pic.twitter.com/TK7hJH7XcX — UTFR ???????? (@ManUtd_HQ) January 21, 2020

De acrescentar que nenhum dos elementos do Sporting marcou presença no habitual espaço de entrevistas rápidas, falando depois o treinador Silas na conferência de imprensa e o team manager Beto na zona mista. “Apanhei um balneário destroçado e revoltado com o que aconteceu na segunda parte. É muito fácil neste momento expulsar um jogador do Sporting. Ambos escorregaram e por isso o choque é inevitável. É uma vergonha o VAR expulsar o Bolasie mas como disse é cada vez mais fácil expulsar jogadores do Sporting”, disse o ex-capitão.