O serviço de streaming da Disney chega à Europa a 24 de março. Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria e Suíça serão os primeiros países a receber o Disney+. Em Portugal, a plataforma vai estar disponível no verão. A informação foi avançada pelo grupo Disney, em comunicado oficial.

Os preços estão confirmados: 6,99 euros no caso de se tratar de uma assinatura mensal, 69,99 se optar por uma subscrição anual. O Disney+ reúne conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic entre outras produtoras.

O Disney+ surgiu no final de 2019 nos EUA, resultado da vasta bibiloteca de conteúdos criada pela Disney, com as produções próprias mas sobretudo depois de aquisições de grupos de media feitas ao longo dos anos: a compra da Marvel garante-lhe o controlo dos filmes e séries de super-heróis mais procurados; a Lucasfilm também faz parte do universo da Disney e representa tudo o que faz parte da saga Star Wars, dos filmes principais aos spin-offs às séries de animação. Por ter controlo sobre a Fox, a Disney disponibiliza em streaming alguns conteúdos desse mesmo grupo, como “Os Simpsons” (todas as 30 temporadas).

A produção de conteúdos próprios é uma das prioridades do Disney+. Por enquanto, um dos títulos mais fortes é “The Mandalorian”, precisamente um spin-off da saga Star Wars criado por Jon Favreau, que conta a história de um mercenário que viaja pela galáxia. A ação passa-se algures entre os filmes “O Regresso de Jedi” e “O Despertar da Força”. Pedro Pascal (“Narcos”) é o protagonista.

[o trailer de “The Mandalorian”:]

Da lista de produtoras cujo conteúdo vai estar disponível no Disney+ fazem também parte os filmes da 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Hollywood Pictures e Touchstone Pictures. Alguns conteúdos da Hulu (produtora e plataforma de streaming que opera nos EUA e que é responsável por séries como “The Handmaid’s Tale”) estarão também disponíveis no Disney+, já que a Disney é proprietária de parte da Hulu.

O mesmo comunicado garante que o Disney+ vai funcionar em todas as principais plataformas, dispositivos móveis, consolas de videojogos ou smart TVs. O serviço não tem anúncios, será possível ter quatro dispositivos ligados na mesma conta em simultâneo, a transmitir conteúdos diferentes e será permitido o download ilimitado de episódios em até dez aparelhos (smartphones, computadores) diferentes, para poderem ser vistos offline. Quanto aos perfis de utilizador em cada conta, podem ser sete e há a hipótese de criar perfis específicos para crianças, com um interface mais simples de utilizar e com conteúdo apropriado.