O encontro tem pompa e circunstância, realiza-se anualmente e é um daqueles pontos de encontro em que se vai definindo o rumo do mundo — afinal, todos os anos juntam-se ali os principais líderes internacionais nas áreas da política e economia. Só este ano estarão presentes representantes de empresas que gerem cerca de 70% do volume dos negócios a nível mundial, segundo contas da Agência Lusa.

Na edição deste ano do Fórum Económico Mundial de Davos, que começa esta terça-feira, estarão presentes cerca de três mil pessoas e não faltam nomes ilustres. Da área da política estarão presentes por exemplo o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a chanceler alemã Angela Merkel, o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, o príncipe Carlos e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen.

Uma das convidadas com mais notoriedade é a adolescente e ativista sueca Greta Thunberg, que aos 17 anos (feitos este mês) é um dos principais rostos do ativismo climático e da consciencialização sobre a necessidade de combater as alterações climáticas. Greta, considerada figura do ano pela revista Time, não é contudo a única jovem ativista presente no encontro.

A revista indiana Business Today fez uma lista com dez jovens ativistas, alguns dos quais adolescentes, que estão presentes no fórum de Davos. Conheça cinco desses ativistas na fotogaleria no topo da página.