A jovem ativista Greta Thunberg recordou aos participantes do Fórum político e económico mundial reunido esta terça-feira em Davos, Suíça, que “praticamente ninguém fez nada” sobre o clima apesar da mobilização que se prolonga desde o ano passado.

Greta Thunberg breaks from panel question to read data on climate change: "I know you don't want to talk about this. But I assure you, I will continue to repeat these numbers until you do." #Davos2020 pic.twitter.com/nYkvop50sc

— CBS News (@CBSNews) January 21, 2020