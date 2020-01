História, feminismo e a moda elevada a arte. Já começou a semana da alta-costura, em Paris

“E se as mulheres dominassem o mundo?” — a pergunta surgiu bordada num grande estandarte de seda, ao fundo da passerelle. Ao início da tarde de segunda-feira, a Dior montou a sua própria sala de desfiles no jardim do Museu Rodin, um pavilhão insuflável que estará aberto ao público durante uma semana, com todos os estandartes criados para a apresentação. Chiuri colaborou com Judy Chicago, a artista feminista que, nos anos 70, desenhou a silhueta agora reproduzida pela grande estrutura branca. Em vez de sala de desfiles, a designer optou por chamar-lhe galeria. “Posso ter uma galeria com arte lá dentro e que também tem manequins a desfilar”, referiu, citada pelo The Guardian.

Para a coleção, Chiuri convocou uma série de referências greco-romanas, das sandálias rasas e dos drapeados, aos vestidos de alças e capas. Completou o arranjo com uma linha de fatos sofisticados — alguns alinhados com a alfaiataria masculina, outros compostos por blazer e saia ao estilo new look. Os bronzes e dourados predominaram.

Valli e a alta-costura aberta ao público

Em vez de um desfile à porta fechada, Giambattista Valli, que no passado mês de novembro lançou uma coleção em parceria com a H&M, montou uma exposição no Jeu de Paume, em Paris. As portas estão abertas a clientes, jornalistas e críticos, mas também a todos os curiosos que queriam espreitar as propostas de atelier do criador italiano para a próxima primavera. “Por vezes, o mundo da moda pode ser demasiado exclusivo, é bom torná-lo mais inclusivo. Acho que é bom poder ter as portas abertas às pessoas de Paris e poder partilhar a minha ideia de beleza italiana e de onde venho — especialmente numa altura como esta”, explicou Valli à revista Vogue.

A coleção em causa mais parece um sonho harmonioso de detalhes, técnica, cor e forma. O perfecionismo que trouxe Valli para Paris e o levou a aventurar-se no mundo da alta-costura está presente em cada um dos 34 coordenados expostos na Place de la Concorde, no centro da capital francesa, na forma de bordados, da aplicação de pedras, plumas e transparências, no balanço de padrões florais exuberantes e cores sólidas e na manipulação tecidos ricos e volumes.

Uma coleção com origem da paisagem da costa amalfitana, mas também nos grandes ícones de estilo das décadas de 60 e 70, entre eles Marella Agnelli, Lee Radziwill e Jackie Onassis. Antes de montar a exposição, Valli fotografou a coleção em estúdio. Os mestres Richard Avedon e Irving Penn influenciaram-no — ângulos, profundidade e uma lente olho de peixe. As imagens estão agora a correr as redes sociais.

Na fotogaleria, veja imagens das principais coleções apresentadas neste primeiro dia da semana de alta-costura, em Paris.