Mathieu, o pai de família que virou a mesa de jantar e é exemplo de tudo o que corre mal (a crónica do Sp. Braga-Sporting)

Nas conferências de imprensa de antevisão da primeira meia-final da Taça da Liga surgiram duas figuras e dois nomes que normalmente escapam às manchetes dos jornais desportivos, à crítica da opinião pública e à discussão nos mediáticos programas de debate televisivo. Micael Sequeira e Emanuel Ferro, treinadores adjuntos, respetivamente, de Sp. Braga e Sporting, foram chamados a falar sobre o jogo desta terça-feira e terão de cumprir novamente essa mesma função depois da partida, na conferência de imprensa de rescaldo.

Micael Sequeira e Emanuel Ferro são dois nomes que, à exceção dos adeptos dos respetivos clubes que representam, dificilmente seriam reconhecidos pelo comum dos mortais — mesmo pelos mais atentos ao futebol. Acontece que, fruto dos tempos que vivemos e também de uma certa coincidência, tanto o treinador principal do Sp. Braga como o treinador principal do Sporting não possuem o nível IV do curso, estando por isso impedidos de participar nas habituais conferências de imprensa de antevisão e de rescaldo.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sp. Braga-Sporting, 2-1 Final Four da Taça da Liga Estádio Municipal de Braga, em Braga Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) Sp. Braga: Matheus, Tormena, Raul Silva, Bruno Viana, Esgaio, João Novais (André Horta, 82′), Fransérgio, Sequeira (Rui Fonte, 77′), Galeno, Paulinho, Ricardo Horta (Trincão, 69′) Suplentes não utilizados: Eduardo, Wilson Eduardo, Murilo, David Carmo Treinador: Rúben Amorim Sporting: Luís Maximiano, Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña, Battaglia, Doumbia (Bolasie, 45′), Wendel, Bruno Fernandes, Rafael Camacho, Luiz Phellype (Luís Neto, 69′) Suplentes não utilizados: Renan, Eduardo, Gonzalo Plata, Borja, Pedro Mendes Treinador: Silas Golos: Ricardo Horta (8′), Mathieu (44′), Paulinho (90′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Sequeira (17′), Esgaio (20′), Raúl Silva (44′), Coates (45′), Bruno Fernandes (56′), Paulinho (79′), Luís Maximiano (84′), Acuña (90+7′), Battaglia (90+7′), a Galeno (90+7′), a Ristovski (90+7′); cartão vermelho direto a Bolasie (61′), a Mathieu (90+3′), a Eduardo (90+7′)

Rúben Amorim e Silas, que chegaram a ser colegas de equipa no Belenenses, estão unidos pelo facto de terem chegado ao atual clube já na presente temporada mas também pela polémica e mediática questão do nível IV de treinador que até os impede, em teoria, de se levantarem do banco e darem ordens aos jogadores que estão dentro de campo. Não obstante, eram Rúben Amorim e Silas quem esta terça-feira comandava Sp. Braga e Sporting na final four da Taça da Liga — numa reedição da meia-final do ano passado, de onde os leões saíram vencedores e que deu origem a uma reação zangada de Abel Ferreira às decisões de arbitragem que acabou popularizada nas redes sociais durante vários meses.

Estando ambos fora da Taça de Portugal, um em quinto lugar e outro em quarto, ainda na Liga Europa mas com objetivos obviamente limitados, Sp. Braga e Sporting olhavam para a Taça da Liga como uma espécie de salvação ligeira de uma temporada que se está a revelar muito curta para os dois clubes. De um lado, os minhotos tinham a oportunidade de regressar à final da competição três anos depois, de voltar a conquistar o troféu sete anos depois e de disputar a final em casa, no Municipal de Braga; do outro lado, os leões procuravam a terceira final consecutiva, a terceira conquista consecutiva do troféu e aquela que poderia tornar-se a única linha positiva de uma época que já é de má memória.

SCB-SCP, faltam 60'

Meias-finais entre os dois em Braga (todas as competições)

1966 TP 1-1

2019 TL 1-1 — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) January 21, 2020

As duas equipas chegavam à Taça da Liga em momentos algo díspares: se o Sp. Braga venceu o FC Porto no Dragão na passada sexta-feira, numa demonstração de força que demarca desde já os minhotos de Rúben Amorim dos minhotos de Ricardo Sá Pinto, o Sporting recebeu no mesmo dia o Benfica e perdeu o segundo dérbi da temporada, ficando a 19 pontos da liderança e a 12 dos dragões. Ainda com Bruno Fernandes à disposição, cuja ida para o Manchester United parece estar constantemente eminente mas nunca fica fechada, Silas voltava a deixar Jesé de fora da convocatória e chamava Pedro Mendes — isto numa altura em que a chegada de Sporar, o esloveno do Slovan Bratislava, carece apenas de confirmação oficial.

A principal surpresa nos leões era a presença concomitante de Battaglia e Doumbia no meio-campo. Silas apostou num reforço da linha intermédia, com o argentino mais recuado e o costa-marfinense mais tombado na direita, em linha com Wendel, que caía no lado oposto. Mais à frente, Bruno Fernandes ocupava o lugar que é normalmente de Bolasie e Camacho ficava na ala contrária, no apoio direto a Luiz Phellype — ainda que o capitão aparecesse nas costas do avançado brasileiro em várias ocasiões. Do outro lado, Rúben Amorim lançava João Novais para render João Palhinha (impedido de jogar por estar cedido pelo Sporting) e apostava na titularidade de Ricardo Horta e Galeno, em detrimento de Trincão e Wilson Eduardo, que atuaram de início contra o FC Porto.

???????? 11' | Braga 1-0 Sporting Pressão sufucante do Braga já levou o Sporting a perder 6 vezes a bola no seu primeiro terço, quando ainda só se jogaram 11 minutos#AllianzCup #FinalFour #SCBSCP #GverreirosDoMinho #DiaDeSporting pic.twitter.com/CYD7bi4utf — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) January 21, 2020

O Sp. Braga entrou claramente melhor, com Paulinho a atirar o primeiro remate logo aos três minutos. Os minhotos apresentavam-se à semelhança daquilo que tem sido habitual desde que Rúben Amorim substituiu Ricardo Sá Pinto: com uma linha mais recuada de cinco que desmontava em três quando a equipa tinha a bola, com Esgaio e Sequeira a assumirem todo o corredor. O Sp. Braga revelou um claro ascendente nos minutos iniciais, ao aplicar uma pressão muito forte ao portador da bola que empurrava o Sporting para o próprio meio-campo e cortava todas as linhas de passe possíveis. O primeiro golo do jogo acabou por surgir exatamente por intermédio de uma pressão alta sobre Battaglia, que acabou por perder a bola ainda perto da grande área de Luís Maximiano.

Paulinho recebeu à entrada da grande área e tentou o remate mas acabou desarmado e a bola sobrou para Ricardo Horta: tombado na direita, sozinho e sem oposição, o avançado português teve todo o tempo do mundo para dominar a bola, armar o remate e atirar cruzado para o poste mais distante (8′). Nos minutos seguintes, a pressão intensa do Sp. Braga manteve-se e o Sporting não conseguiu sair do próprio meio-campo com a bola controlada e no chão durante o primeiro quarto de hora. Wendel não aparecia, Bruno Fernandes fazia toda a largura do relvado mas não tinha linhas de passe nem era alimentado e Doumbia está longe de ser o típico médio de transporte que leva o jogo desde a fase mais recuada da construção até à mais adiantada.

???????? 18' | Braga 1-0 Sporting As acções com bola de cada uma das equipas no último terço. O Sporting tem apenas 2 até ao momento#AllianzCup #FinalFour #SCBSCP #GverreirosDoMinho #DiaDeSporting pic.twitter.com/qxxtCjT6Cn — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) January 21, 2020

A partir do primeiro quarto de hora, e principalmente a partir de um remate de Bruno Fernandes que foi a coisa mais parecida com um lance de perigo que o Sporting havia criado até então (25′), os leões souberam libertar-se do asfixiamento que estava a ser aplicado pelo Sp. Braga e subiram as linhas, de forma a chegar mais perto da baliza de Matheus. Rafael Camacho esteve perto de empatar, depois de um erro de Ricardo Horta que o avançado ia aproveitando (30′), e a equipa de Silas ia conseguindo avançar a pulso no relvado — ainda que nunca assumindo o total controlo do jogo, com o Sp. Braga a manter-se ligado à partida, com especial exemplo num remate forte de Galeno que assustou Luís Maximiano (35′).

O Sp. Braga conseguia ter muita mobilidade no meio-campo leonino, graças à passividade da linha defensiva da equipa de Silas, e nos últimos minutos antes do intervalo voltou a recuperar alguma posse de bola. Ainda assim, e quando o conjunto de Rúben Amorim já só pensava certamente na vantagem que ia levar da primeira parte, houve uma falta numa zona pouco perigosa do corredor esquerdo do ataque leonino. Bruno Fernandes bateu de forma rápida e isolou Mathieu, que em velocidade e como se os 36 anos que leva no documento de identificação fossem um mero pormenor atirou rasteiro e cruzado à saída de Matheus, empatando a meia-final (44′).

