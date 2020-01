O tenista francês Elliot Benchetrit causou polémica nas eliminatórias do Open Austrália, depois de pedir a uma apanha bolas para lhe descascar uma banana. Segundo a CNN, durante o intervalo de um jogo, o atleta de 21 anos, recebeu um lanche e pediu a uma apanha bolas que lhe descascasse uma banana, justificando que não conseguia realizar a tarefa sozinho devido aos pensos nas articulações dos dedos.

O árbitro repreendeu o francês e indicou-lhe que descascasse a peça de fruta sozinho. Benchetrit acabou por abrir a banana com os dentes. O repórter especializado em ténis Alez Theodoridis publicou na sua rede social Twitter um vídeo do incidente, que se tornou viral. Nos comentários da publicação são várias as pessoas que criticam a atitude do tenista.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 19, 2020