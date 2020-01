O Papa Francisco disse esta terça-feira aos líderes mundiais e outros participantes no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, que as pessoas e não os lucros devem ser o centro das políticas públicas.

Numa mensagem escrita dirigida aos participantes no primeiro dia do encontro, o Papa lembrou-lhes a “obrigação moral” de colocar “o ser humano, e não a mera procura de poder ou lucro, no centro das políticas públicas”. O chefe da Igreja Católica salientou que o Fórum proporciona um espaço onde “a vontade política e a cooperação mútua podem ser guiadas e reforçadas para superar o isolacionismo, o individualismo e a colonização ideológica que infelizmente caracteriza demasiado o debate contemporâneo”. Francisco também incentivou os líderes mundiais e outros participantes e organizadores do Fórum a aumentarem a solidariedade com aqueles que sofrem “injustiça social e económica e cuja própria existência está ameaçada”.

Um cardeal do Vaticano está a representar o Papa Francisco na reunião que começou hoje em Davos, na Suíça.

O Fórum Económico Mundial deverá contar com cerca de 50 chefes de Estado e de Governo, incluindo o Presidente dos EUA, entre os quase três mil participantes esperados. A 50.ª edição do fórum, que decorre até ao dia 24 de janeiro, tem entre as convidadas a ativista sueca Greta Thunberg, que será a principal oradora de um debate sobre a luta contra as alterações climáticas.