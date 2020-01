SOS Racismo denuncia agressão "contra cidadã negra portuguesa". PSP acusa-a de "resistir à detenção"

Depois de entrar na viatura, Cláudia alega que não se dirigiu mais ao motorista, mas quando o autocarro parou no seu destino, no Bairro do Bosque, o condutor saiu disparado em direção a um polícia que estava ali perto.

“Força estritamente necessária face à sua resistência”

Em comunicado, a Direção Nacional da PSP, relata que o motorista terá chamado o agente que estava de patrulha na rua porque havia uma mulher que se recusava a “proceder ao pagamento da utilização do transporte da sua filha, e também pelo facto de o ter ameaçado e injuriado”. E apresenta uma versão diferente do caso: “A cidadã, de imediato e sem que nada o fizesse prever, mostrou-se agressiva perante a iniciativa do polícia em tentar dialogar, tendo por diversas vezes empurrado o polícia com violência, motivo pelo qual lhe foi dada voz de detenção”, pode ainda ler-se no comunicado.

“A partir desse momento, alguns outros cidadãos que se encontravam no interior do transporte público tentaram impedir a ação policial, nomeadamente pontapeando e empurrando o polícia.”

A PSP afirma ainda que Cláudia tentou resistir à detenção, mordendo a mão e o braço direito do agente. Terá sido esse comportamento mais agressivo que ditou a abordagem dos polícias. Não são nunca referidos nem confirmados os confrontos dentro do carro patrulha, mas é afirmado que foi utilizada “a força estritamente necessária para o efeito face à sua resistência”.

A situação só ficou resolvida com a chegada de reforço policial, para conter as pessoas no local e promover a condução da mulher detida à esquadra para formalização da detenção e notificação para comparência em tribunal.

A versão de Cláudia, ao Contacto, é muito diferente. “Ele agarrou-me, fez um mata-leão e caiu comigo de costas”, denuncia a mulher. Ao lado, ouvia a pequena Vitória: “Não mate a minha mãe, por favor.”

Admite, no entanto, que mordeu a mão do polícia, como diz o comunicado da PSP, mas porque estava a sufocar e pensava que ia morrer. Os agentes, argumenta, terão tentado levá-la para a esquadra da Boba, no Casal de S. Brás, mas não chegou a entrar — o que contraria a publicação da SOS Racismo, onde se lê que a cidadã foi alegadamente agredida dentro da esquadra de Casal de São Brás.

A polícia chamou uma ambulância para a conduzir para o Hospital Amadora-Sintra e ali, diz, também foi maltratada e a médica terá dito que “vocês é que arranjam problemas com os polícias”. Cláudia Simões vai apresentar-se na próxima quarta-feira no Tribunal da Amadora.