(Em atualização)

Como previsto para esta terça-feira, a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu uma DIA – Declaração de Impacto ambiental, que resultou num parecer positivo à construção do Aeroporto do Montijo, a infraestrutura complementar na região de Lisboa no estuário do Tejo. A declaração foi partilhada ao final da noite pela APA no seu site.

Em outubro de 2019, a mesma Agência Portuguesa do Ambiente emitira já uma declaração de impacte ambiental (DIA) favorável ao aeroporto do Montijo, mas condicionada, impondo então um pacote de medidas de minimização dos impactos na ordem dos 48 milhões de euros, que deveriam ser no essencial suportadas pela concessionária ANA. Em reação, a concessionária dizia-se surpresa e revelava apreensão algumas das medidas propostas.

Entre as medidas estavam fundos entre 15 a 20 milhões de euros para apoiar ações de isolamento contra o ruído de edifícios públicos e privados, 10 milhões de euros para a compra de dois barcos a entregar à Transtejo para o transporte de passageiros até Lisboa e várias iniciativas de apoio e compensação de habitats para aves. Segundo a APA, foram definidas cerca de 200 condições, incluindo o condicionamento das operações no futuro aeroporto entre as 23h00/0h00 e as 06h00/07hoo.

Por sua vez, a associação ambientalista Zero também reagiu ao parecer da APA e lamentou a “decisão expetável e já anunciada num processo não conforme e com lacunas graves”, adiantando que apresentou queixa à Inspeção-Geral do Ambiente. Em dezembro passado, voltava a destacar o projeto do novo aeroporto pela negativa.

Quanto à ANA, viu o prazo para analisar as medidas de mitigação propostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do futuro aeroporto do Montijo prorrogado até 20 de dezembro.