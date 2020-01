Isabel dos Santos vai deixar de ser acionista do EuroBic. A empresária angolana já está a negociar a venda da sua posição, segundo um comunicado do banco. A iniciativa partiu de Isabel dos Santos, garante o mesmo comunicado, que vai deixar de exercer os direitos de voto associados à sua participação de 42,5%. A angolana é neste momento a maior acionista do EuroBic.

No mesmo comunicado, o banco diz que existem interessados que asseguram a concretização da venda “a muito breve prazo”, sendo que o novo acionista (ou mesmo no caso dos compradores serem os atuais acionistas) terá sempre de ser autorizado pelo Banco de Portugal. Para além de Isabel dos Santos, são ainda acionistas do EuroBic, Fernando Teles que foi fundador do banco, e que tem 37,5%, e mais três acionistas a título individual.

O EuroBic informa ainda que os administradores não executivos que exercem funções na estrutura de gestão do universo da Isabel dos Santos, apresentaram a renúncia aos cargos na instituição financeira que é liderada por Teixeira dos Santos. De acordo com indicação recolhida pelo Observador, essa decisão irá afetar Vanessa Ferreira Loureiro e Rui Carlos de Carvalho Lopes.

O EuroBic já tinha anunciado esta segunda-feira o corte de todas as relações comerciais com a sua principal acionista Isabel dos Santos, na sequência das revelações feitas pelo Luanda Leaks, em particular no caso de uma transferência ordenada pela Sonangol de 38 milhões de dólares. Esta operação foi feita a partir da conta da petrolífera em Lisboa para uma empresa de consultoria associada a Isabel dos Santos, numa altura em que a angolana tinha acabado de ser exonerada do cargo de presidente da petrolífera.

O Banco de Portugal anunciou também que iria investigar esta operação, nomeadamente para avaliar se foram cumpridas as regras de prevenção e controlo de branqueamento de capitais nesta transferência que deixou a conta da Sonangol no EuroBic quase vazia naquele dia. O banco já foi alvo de inspeções que apontaram para falhas nesta área.

Já no domingo após se conhecerem os primeiros resultados da investigação do consórcio internacional de jornalistas, o comentador Marques Mendes defendia que o Banco de Portugal devia pressionar Isabel dos Santos a sair do capital do EurBic. De acordo com o comunicado do banco, a iniciativa terá partido da própria.