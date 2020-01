O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu esta quarta-feira que os movimentos como o Zero não existem nas Forças Armadas.

“Tenho vistos referências na imprensa sobre o aparecimento de movimentos tipo Zero nas Forças Armadas, mas é só na comunicação social que vejo a referência. Não o sinto nas Forças Armadas. Francamente, são praticamente inexistentes”, respondeu o ministro a uma pergunta do deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020.

João Gomes Cravinho frisou ainda que “as atitudes de se esconderem atrás do anonimato não correspondem à forma de ser dos militares” portugueses, acrescentando: “Posto isto, é evidente que há trabalho a fazer em matéria de melhoria das condições dos nossos militares”.