A tecnológica OutSystems vai internacionalizar o projeto Low-Code School para os Estados Unidos, Holanda e Alemanha no decorrer de 2020. O unicórnio português (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares) inicia assim a expansão além-fronteiras da escola que visa formar gratuitamente profissionais na tecnologia que a empresa desenvolve. Objetivo: aumentar oportunidades de carreira e expandir a atual comunidade de mais de 250 mil profissionais no mundo.

A OutSystems, que é líder no mercado de plataformas low-code para desenvolvimento rápido de aplicações, lançou a Low-Code School há três meses em Lisboa, Braga e Castelo Branco. Os participantes tiveram oportunidade de aceder gratuitamente ao exame de certificação na tecnologia, que custa cerca de 200 dólares.

O unicórnio prevê a criação de mais de 5.000 postos de trabalho para profissionais com competências OutSystems até ao final de 2020.

Estes cursos vêm dar resposta à crescente procura de profissionais com competências em OutSystems em todo o mundo. Consideramos que pessoas que já possuem um background técnico têm alguma vantagem em aprender a tecnologia e queremos acelerar o seu conhecimento e as suas oportunidades de carreira dentro do nosso ecossistema de clientes e parceiros.”, afirma Gonçalo Gaiolas, vice- presidente de comunidade da

OutSystems.