Aos 52 anos, Pamela Anderson casou-se pela quinta vez. O eleito foi o produtor de cinema Jon Peters, de 74 anos. A cerimónia secreta aconteceu no passado dia 20 de janeiro em Malibu, mais de 30 anos depois do primeiro encontro entre ambos. Anderson e Peters chegaram a ter uma relação há mais de três décadas — tanto tempo depois, a relação completou um “círculo perfeito”, tal como escreve a The Hollywood Reporter.

Pamela Anderson (@pamfoundation) and producer Jon Peters tied the knot in a private ceremony in Malibu on Jan. 20, The Hollywood Reporter has learned. https://t.co/IWAf7mflPU — The Hollywood Reporter (@THR) January 21, 2020

Juntos há alguns meses, este é o quinto casamento para ambos. Pamela esteve antes casada com Tommy Lee, com quem teve dois filhos, e ainda com Kid Rock e Rick Salomon (duas vezes). Mais recentemente, a atriz estava a viver em Marselha com o jogador de futebol Adil Rami.

Já Peters esteve casado com a atriz Lesley Ann Warren, união à qual se seguiu uma relação tórrida de 12 anos com Barbra Streisand (Peters produziu o filme “Assim nasce uma estrela”, bem como o remake desta longa-metragem protagonizada por Bradley Cooper e Lady Gaga). O norte-americano foi ainda casado com Christine Forsyth-Peters, que esteve presente na cerimónia secreta em Malibu, bem como os filhos de Pamela e de Jon Peters.

Pamela Anderson marries film producer Jon Peters in secret 5th wedding https://t.co/lYNaNetc1I pic.twitter.com/j5okL6p1lE — EpicNews (@EpicNewsWorld) January 22, 2020

“Pamela nunca viu o seu potencial máximo enquanto artista. Ela ainda vai brilhar de uma maneira real. Há muito mais nela do que parece”, disse o produtor ao The Hollywood Reporter. Peters conheceu Pamela na Mansão Playboy quando esta tinha apenas 19 anos. “Existem raparigas bonitas em todo o lado. Eu poderia escolher, mas — durante 35 anos — eu só queria a Pamela. (…) Ela inspira-me. Eu protejo-a e trato-a da forma que ela merece ser tratada.” Em troca, Pamela Anderson diz que Jon é o “bad boy original de Hollwood” e que o ama “profundamente”.