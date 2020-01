Em atualização

O Procurador-Geral de Angola, Hélder Pitta Grós, vem a Portugal para se encontrar com a homóloga portuguesa, Lucília Gago, esta quinta-feira. A notícia está a ser avançada pelo jornal Expresso e pela SIC, os parceiros portugueses da investigação Luanda Leaks à origem dos fundos da empresária Isabel dos Santos.

Oficialmente, o encontro não está na agenda da Procuradoria-Geral portuguesa, mas o Expresso e a SIC confirmaram a informação de que a reunião irá ocorrer junto de uma fonte oficial em Angola.

Hélder Pitta Grós, em entrevista ao Expresso, admitiu vir a pedir a colaboração das autoridades portuguesas para investigar Isabel dos Santos e aqueles que a rodeiam nos seus negócios, muitos dos quais estabelecidos em Portugal — como a Efacec, a sua participação na Galp ou a sua presença na NOS.

O primeiro-ministro António Costa garantiu, entretanto, que Portugal irá “colaborar com as autoridades angolanas”, como faria com qualquer investigação criminal. “Achamos perfeitamente normal que Angola proceda às investigações que pretende fazer. Aquilo que pretendemos e que sempre temos tido de Angola é a mesma colaboração”, afirmou o primeiro-ministro português.

Quanto ao conteúdo da investigação, Costa referiu-se ao Luanda Leaks sublinhando a velha máxima de “à justiça o que é da justiça, à política o que é da política”. E acrescentou: “Não me compete fazer comentários, não faço comentários sobre investigações judiciais em Portugal, quanto mais noutro país”.