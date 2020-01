Uma primeira edição de Sense and Sensibility (Sensibilidade e Bom Senso, em português), o primeiro romance de Jane Austen, publicado em 1811, será leiloado em fevereiro, em Nova Iorque. A leiloeira, a Swann, espera que o exemplar atinja os 40 mil dólares. Da mesma autora, irá ainda a leilão uma primeira edição de Emma, com uma dedicatória para o Príncipe Regente, futuro George IV. Publicado em 1816, Emma é o quarto romance de Austen e o último publicado em vida da autora. O exemplar, um dos dois mil publicados na altura, deverá chegar aos 20 mil dólares.

O leilão de livros e manuscritos da Swann, que irá decorrer no dia 20 de fevereiro, inclui ainda uma rara primeira edição de 1860 de The Woman in White, de Wilkie Collins, uma edição ilustrada de 1919 do conto Kew Gardens, de Virginia Woolf, assinada pela autora e pela ilustradora, Vanessa Bell, e uma primeira cópia de 1948 de Intruder in the Dust, de William Faulkner, com uma dedicatória para uma prima, Sallie Burns.

Será também colocada à venda uma primeira edição de Mensagem, de Fernando Pessoa. Esta inclui uma dedicatória para Manuel Anselmo, datada de 24 de dezembro de 1934, que diz: “A Manuel Anselmo, com grande simpatia e o muito apreço do Fernando Pessoa”. Anselmo foi um escritor e crítico literário lisboeta que participou no último número da revista presença, que saiu em 1940. Pessoa tinha três livros de Manuel Anselmo na sua biblioteca: O mutualismo como doutrina social, A paisagem e a melancolia no drama lírico de Feijó e Soluções críticas.

A leilão irá ainda incluir uma conjunto de seis cartas manuscritas da Princesa Diana para a editora da Harper’s Bazaar, Elizabeth Tilberis, a aceitar o convite para a Met Gala e a antecipar o anúncio da venda solidária de um dos seus vestidos. Estas serão colocadas à venda por 6 mil a 9 mil euros.