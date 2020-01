Com transmissão em direto aqui, a partir das 18:30 horas, Ana Dias Ferreira, diretora das revistas Observador, conversa sobre “Conforto e Bom Gosto” com cinco convidadas que vão partilhar as suas experiências.

No auditório do jornal online Observador, estão connosco a atriz Joana Barrios, a modelo Luísa Beirão, a empresária e influenciadora digital Vanessa Martins, a maquilhadora Sara Castro e a consultora de moda do Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet, Vera Deus.

Esta é a terceira conversa da série A Moda Desconstruída, uma parceria do Observador com o Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet.

