“Eu não sou de ferro nem sou / de fraca constituição”, ouvimos no novo single de Cristina Branco. O tema, “Delicadeza”, é a primeira canção revelada do próximo disco da cantora e intérprete portuguesa, que se chamará Eva e que chegará às lojas e plataformas de streaming em março. Foi revelado esta quinta-feira, acompanhado por um teledisco publicado na conta oficial de Cristina Branco no Youtube.

Com composição musical e letra de Francisca Cortesão, que integra o grupo Minta & The Brook Trout e que é uma das autoras da canção (já cantada por artistas como Joana Barra Vaz e Salvador Sobral) “Anda Estragar-me os Planos”, o tema foi posteriormente adaptado e gravado pelos músicos que acompanham Cristina Branco.

Além da interpretação vocal da cantora, ouve-se no tema a guitarra portuguesa de Bernardo Couto, o contrabaixo de Bernardo Moreira e o piano de Luís Figueiredo. Os três fazem também coros na canção e, em conjunto com Cristina Branco, assinam a produção musical de “Delicadeza”.

Para já, do próximo disco de Cristina Branco conhece-se o título, o mês de edição e o modelo de composição: tal como nos álbuns anteriores Menina (2016) e Branco (2018) — que por sua vez sucederam a Kronos (2009), Não há só tangos em Paris (2011) e Alegria (2013) —, a cantora requisitou alguns dos novos escritores de canções mais reputados da pop-rock portuguesa contemporânea para comporem para si, adaptando depois o tema para a identidade sonora que tem procurado na companhia de Bernardo Couto, Bernardo Moreira e Luís Figueiredo.

Construí-a à minha imagem e tentei “consertar” todas as minhas dúvidas e medos, como um artista que cria o seu próprio universo moral sem nenhum arrependimento ou culpa! Eva é um espírito livre em permanente evolução”, explica Cristina Branco sobre este novo alter-ego que deu origem ao título do disco, em comunicado enviado à imprensa.

O vídeo do teledisco, realizado por Joana Linda, foi gravado nas minas de Sal-Gema de Loulé, durante a residência artística feita por Cristina Branco naquela cidade, em dezembro do ano passado, que permitiu acelerar a gravação do disco.

A cantora portuguesa, que começou no fado, tem já vários concertos agendados de uma digressão internacional de apresentação ao vivo do seu próximo disco. Na Alemanha, estão agendados três concertos, em Mindelheim (27 de março), Hamm (5 de julho) e Dreieich (24 de julho). Na Holanda, país onde tem dado concertos com grande regularidade nos últimos anos, há 11 espetáculos agendados, em Amesterdão, Eindhoven, Roterdão, Utrecht e várias outras cidades, entre 16 de abril e 1 de maio. Em Portugal, está agendado por ora apenas um concerto, a 19 de julho no Cineteatro Louletano.