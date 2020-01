Nuno Ribeiro da Cunha, diretor do private banking do EuroBic e o gestor da conta da Sonangol que efetuou algumas das transferências suspeitas reveladas no caso Luanda Leaks, foi encontrado morto em Lisboa, avançou o Jornal Económico. O gestor tinha sido constituído arguido na quarta-feira pela Procuradoria-Geral de Angola.

Nuno Ribeiro da Cunha foi encontrado já sem vida no Restelo, onde reside, na noite desta quarta-feira, confirmou à Agência Lusa fonte da PSP. A mesma fonte adiantou que é esta força policial que está a gerir o cenário e que “tudo aponta para suicídio”. O corpo foi encontrado na garagem. O Jornal Económico, citando fontes próximas da família, dava conta da mesma possibilidade.

O alerta terá sido dado pelas 22h05 e terão estado no local elementos dos bombeiros, PSP e PJ, refere o Correio da Manhã.

A notícia surge um dia depois de a TVI ter dado conta de um incidente ocorrido no início deste mês de janeiro. No dia 7, Nuno Ribeiro da Cunha foi encontrado pela empregada na sua casa de Vila Nova de Milfontes com ferimentos graves nos pulsos e no abdómen.

À PJ terá dito ter-se tratado de uma tentativa de suicídio ligada a uma depressão, mas os inspetores não terão acreditado e estariam a investigar a possibilidade de uma tentativa de homicídio. Contactado pela TVI, Nuno Ribeiro da Cunha reafirmou a tentativa de suicídio na sequência de episódio de esgotamento e depressão, que disse não estar relacionado com questões profissionais.