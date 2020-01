Prisões, hospitais, lares de idosos, colégios, conventos, escolas e casas religiosas vão ser locais onde a imagem da Virgem Peregrina de Fátima vai ser venerada, na Nicarágua, informou o Santuário de Fátima.

A imagem número 6 da Virgem Peregrina de Fátima inicia no sábado, na Catedral Metropolitana de Manágua, uma peregrinação à Nicarágua, que durará um ano e meio, percorrendo todo o país, passando por 360 paróquias das nove dioceses nicaraguenses. Segundo o Santuário de Fátima, esta é “a primeira vez que uma imagem de Fátima estará neste país da América Central, embora os primeiros esforços nesse sentido datem de 1982”.

É uma peregrinação nacional, “que conta com o apoio da Conferência Episcopal da Nicarágua e do próprio Vaticano, pois o Papa concedeu um ano de indulgências plenárias para esta celebração”, disse à Sala de Imprensa do Santuário o responsável pela Missão Fátima-Nicarágua, Norlan Herrera Blandón. “Estamos a enfrentar uma situação social e política muito difícil. É um momento de desesperança. Esta viagem é o que a Nicarágua precisa: a Virgem há de nos servir de consolo, levando a paz aos corações dos homens”, afirmou, acrescentando: “Esperamos que a Virgem Peregrina nos traga consolo para vencermos as dificuldades”.

A imagem foi entregue na terça-feira, pelo Diretor do Departamento de Liturgia do Santuário de Fátima, padre Joaquim Ganhão, aos elementos do comité organizador da missão. Argentina, Chile, Estados Unidos, Itália, Brasil e Espanha são outros dos países onde, durante este ano, estará uma Imagem da Virgem Peregrina de Fátima.

Esculpida segundo indicações da Irmã Lúcia – uma das videntes dos acontecimentos da Cova da Iria em 1917 -, a primeira imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi coroada solenemente em 13 de maio de 1947, tendo, a partir de então, percorrido o mundo inteiro.

Face ao grande número de pedidos para deslocações da imagem, foram feitas 13 réplicas.