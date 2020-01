Três pessoas morreram na sequência da queda de um avião-cisterna em Nova Gales do Sul, na Austrália. O C-130 Hercules, que pertencia a uma empresa norte-americana do estado de Oregon, estava a combater as chamas na zona de Snowy Monaro quando se despenhou, provocando a morte de todos os tripulantes.

Relatos iniciais referem que, ao cair, a aeronave terá explodido. Desconhecem-se por enquanto as causas do incidente, que está a ser investigado pela polícia, refere a Sky News.

O aeroporto de Canberra, que tinha sido encerrado esta quinta-feira por causa dos fogos que lavram na região, foi entretanto reaberto. Contudo, apenas a transportadora australiana Qantas está a funcionar de forma limitada. A Virgin e a Singapore Airlines cancelaram todos os voos agendados para o dia. As autoridades apelaram a que a população se mantivesse longe do aeroporto.

UPDATE: Canberra Airport flight status update for the remainder of the day, 23.01.20@TigerairAU : Cancelled@VirginAustralia : Cancelled@SingaporeAir: Cancelled@qantas: Limited Services – please contact airline directly for up to date information

— Canberra Airport (@CanberraAirport) January 23, 2020