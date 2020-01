Luaty Beirão foi detido, esta quinta-feira, quando tentava manifestar-se junto ao portão sul da Assembleia Nacional, em Luanda. Foi o próprio que anunciou o sucedido no Twitter.

Tentativa de manifestação abortada no portão sul da Assembleia Nacional. Fui recolhido por uns polícias simpáticos e estou agora a passear com eles no patrulheiro. Não sei para onde vamos, mas estamos em amena cavaqueira. Detido? Não sei — Luaty Beirão (@LuatyBeirao) January 23, 2020

Anunciaram que vamos para a segunda esquadra — Luaty Beirão (@LuatyBeirao) January 23, 2020

Vão receber o telefone agora. Até logo. — Luaty Beirão (@LuatyBeirao) January 23, 2020

