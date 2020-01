Pintura do mês

Museu de São Roque, Lisboa. Domingo, das 13h15 às 15h00. Gratuito mediante marcação prévia pelo 213240869 ou culturasantacasa@scml.pt

Para uma micro lição de arte instantânea. Todos os meses, uma pintura para conhecer mais ao pormenor, numa experiência guiada que este domingo nos leva pela obra “Pregação de São Francisco Xavier em Goa”. A visita no Museu de São Roque integra a Programação Comemorativa dos 400 anos do ciclo pictórico Vida e lenda de São Francisco Xavier, pintado por André Reinoso no século XVII.

The Ghost of Future Fashion

Anjos70, Regueirão dos Anjos, 70, Lisboa. Sexta-feira, das 15h às 21h, e sábado, das 11h às 21h. Entrada gratuita

Para uma limpeza de gavetas. O futuro da nossa relação com a roupa é tema que tem feito correr muita tinta. Ainda assim, há quem queira passar ao nível seguinte e agir de forma a difundir uma postura mais sustentável (sobretudo para o planeta) perante a moda enquanto vestuário. Um desses momentos acontece já no fim de semana, nos Anjos, com o nome The Ghost of Future Fashion. Mais do que um simples mercado, é um pretexto para reunir a comunidade artística da cidade em torno da moda vintage e em segunda mão. Todos são convidados a vender roupa que já não usam, com o limite máximo de 15 peças, já que a adesão ao evento tem sido expressiva. Durante estes dois dias, haverá performances, DJ sets e duas talks marcadas para sábado à tarde, uma delas com o tema “Sustentabilidade e futuro da indústria da moda”, em colaboração com a organização Fashion Revolution.

Megafeira de livros da Ulmeiro

Fábrica Braço de Prata, Rua da Fábrica de Material de Guerra, 1. Sextas e sábados, a partir das 10h às 22h. Entrada gratuita.

Para os indefectíveis do papel. Foi entre maio e junho de 2019 que a Fábrica Braço de Prata acolheu uma mostra sobre o meio século de vida da livraria Ulmeiro, uma resistente que depois de longa vida em Benfica se instala agora na zona oriental de Lisboa, em particular na Sala Lawrence Ferlinghetti — o batismo ajusta-se como luva já que o decano da poesia norte-americana, figura da geração beat, chegou a passar e tempos idos por uma sessão na Ulmeiro. Ulmeiro essa que leva agora parte do acervo de 200 mil livros para a Esplanada Espinoza — onde todos, mas mesmo todos, os exemplares custam apenas 1€.

Urban Florest Market

Selina Secret Garden Lisbon, Beco do Carrasco, 1, Lisboa. Domingo, 14h00 às 20h00. Bilhetes aqui.

Para quem adora descobrir os recantos da cidade. É o primeiro mercado do ano neste jardim urbano que gosta de discrição. Podem chamar-lhe Secret Garden, apesar de ser um segredo cada vez menos bem guardado na paisagem de Lisboa. É na tarde de domingo, no espaço do restaurante, que uma série de marcas portuguesas mostram o que têm andado a fazer, naquele que é mais um Urban Florest Market. Anahí, Bbrandstuff, Luadia terapias ou Pixie Store são alguns dos nomes presentes.

Workshop de restauro de móveis

Retro Vintage, Rua Neves Ferreira, 5c. Sábados e domingos às 15h00. 160 euros. Inscrições: 96 430 77 37.

Para arregaçar as mangas apesar do frio. Carlos Oliveira é o orientador de serviço, nesta tarde de mãos à obra no espaço da loja Retro Vintage. Um workshop de iniciação ao restauro de móveis cujo programa passa pela análise e diagnóstico do móvel, introdução às técnicas de restauro necessárias, discussão de ideias para pinturas, envernizamento e outras técnicas a utilizar, e ainda, como não podia deixar de ser, planear e executar o trabalho. O que precisa? De uma peça de pequenas dimensões (como uma cadeira, um banco ou uma mesa de cabeceira) para reciclar. Caso não tenha essa peça, pode adquirir, por um valor simbólico, uma das peças disponíveis na loja para o efeito. Espera-se que o curso tenha uma duração de 32 horas.

Felicidade Clandestina – Grupo de Leitura

Livraria Flâneur, Rua de Fernandes Costa, 88, Porto. Sábado, das 16h00 às 17h30

Para puxar palavras, umas atrás das outras. É no último sábado de cada mês que a Livraria Flâneur acolhe um grupo de encontro em torno dos livros, com os chamados clássicos a assumirem o papel de protagonistas nesta história. A proposta é para reunir quem não dispensa a leitura e, para lá desta experiência solitária, trocar impressões com outros leitores, num formato de conversa que aqui é coordenado por Helena Tropa. Quanto aos títulos e autores, poderão ser escolhidos pela orientadora ou pela comunidade. A primeira sessão fica nas belíssimas mãos de Clarice Lispector e da sua “Felicidade Clandestina”.

Lançamento LEAP

The Lab by Catavino, Rua do Bonjardim, 1206, Porto. Sábado das 19h00 às 23h30

Para descobrir sangue novo. Anuncia-se como uma revista “criada por jovens artistas para jovens artistas” e este sábado é o dia do grande lançamento. A LEAP faz a sua estreia no espaço The Lab by Catavino, reduto perfeito para uma experiência vínica, em especial ao nível da produção biológica e bio-dinâmica, e que conta ainda com uma loja e galeria de arte. Neste número de arranque pode, por exemplo, conhecer o trabalho de Rita Silvestre (a mesma da ilustração em baixo), jovem designer da Maia, recém licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que em entrevista explora a sua experiência de um estágio no estrangeiro.

Reabertura do Jardim Botânico Tropical

Travessa Ferreiros a Belém, Lisboa, Sábado a partir das 14h00. Entrada livre.

Para uma injeção de clorofila. Esteve encerrado para obras de reabilitação e este sábado o Jardim Botânico Tropical, da Universidade de Lisboa, volta a abrir portas a todos os visitantes. Comemora-se também neste dia os 114 anos da sua inauguração, em 1906, por decreto régio, no contexto da organização dos serviços agrícolas e do ensino agronómico coloniais no então Instituto de Agronomia e Veterinária (era então conhecido como Jardim Colonial de Lisboa). A partir das 14h30, o programa das festas incluir a visita “Exposição do Mundo Português”, por Margarida Magalhães Ramalho, e “Plantas na minha comida”, por Raquel Barata. Pelas 15h30, prepare-se para o Espetáculo “Dança do Dragão”.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.