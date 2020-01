O Brexit já está oficialmente previsto na lei britânica depois de a Rainha Isabel II ter assinado esta quinta-feira o Projeto de Lei de Saída da União Europeia composto por Boris Johnson. A notícia está a ser avançada pela Sky News. A notícia foi dada ao primeiro-ministro britânico por Nigel Evans, o speaker da Câmara dos Comuns do Reino Unido.

A aprovação de Isabel II chega a pouco mais de uma semana da data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia, agendada para 31 de janeiro. Apesar de ser um primeiro passo sólido para a concretização do Brexit no final do mês, há outras formalidades que devem ser cumpridas em Bruxelas nos próximos dias para que o prazo se concretize.

O adiamento do Brexit para o dia 31 de janeiro foi o terceiro desde que os britânicos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia a 23 de junho de 2016. Ao longo da campanha para as eleições no Reino Unido, Boris Johnson prometeu “fazer o Brexit de uma vez por todas”, algo que lhe valeu o lugar de primeiro-ministro.