O Sporting iniciou esta quinta-feira a preparação do jogo com o Marítimo, da I liga de futebol, com os titulares da derrota de terça-feira na meia-final da Taça da Liga a realizarem trabalho de recuperação.

De acordo com o clube, os titulares do jogo da meia-final da Taça da Liga, no qual o Sporting foi derrotado por 2-1 pelo Braga, “realizaram apenas trabalho de recuperação”.

Os restantes jogadores do plantel às ordens de Silas, que continua a não poder contar com o avançado Luciano Vietto, a recuperar de lesão, “trabalharam no ginásio e outros no relvado”.

Para a receção ao Marítimo, agendada para segunda-feira, às 21h, o treinador, Silas, não pode contar com Acuña, Bolasie, Mathieu e Eduardo, todos a cumprirem castigos.

O Sporting, quarto classificado da I Liga portuguesa de futebol, a 19 pontos do Benfica, líder, e com apenas mais dois do que o Sporting de Braga, quinto, volta a treinar na sexta-feira, às 10h, à porta fechada, na academia do clube, em Alcochete.