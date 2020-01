As cidades estão a ficar cada vez mais elétricas. Não são só as luzes ou os ecrãs LED que iluminam a malha urbana, são também as casas, os edifícios de escritórios, hotéis e centros comerciais… enfim, os transportes. É o estilo de vida e a diversidade de experiências que tornam o quotidiano cada vez mais intenso e animado. Estamos sempre em movimento, vamos aqui e ali, em trajetos curtos e rápidos, mas queremos gastar pouco e poluir ainda menos.

É neste espírito que a decisão de conduzir um carro elétrico faz todo o sentido. Já não é uma questão de “se”, mas de “quando”. E quanto mais cedo, melhor. Foi a pensar nisso, que a smart decidiu tornar-se o primeiro construtor de automóveis do mundo a abandonar os motores térmicos, a combustível fóssil, para oferecer uma gama de modelos exclusivamente elétricos.

Os novos smart EQ fortwo e smart EQ forfour são animados por um motor elétrico de 60 kW, valor que em potência mecânica equivale a 82 cv, alimentado por baterias com 17,6 kWh de capacidade. O alcance anunciado é de 146 a 159 km para o smart EQ fortwo, enquanto o smart EQ forfour reclama uma autonomia de 140 a 153 km, com apenas uma carga completa. Mais do que suficiente para os ziguezagues do dia a dia na cidade.

Para os casos mais difíceis, há um supercarregador de 22 kW que permite recarregar desde os 10% aos 80%, da capacidade, em menos de 40 minutos. Além desta comodidade a smart incluiu um sistema de infotainment que pode ser operado a partir do smartphone. Através da aplicação smart EQ control, é possível destrancar o carro, controlar o climatizador e ajustar a temperatura interior, procurar lugares de estacionamento, postos de carregamento, saber onde estacionou e, claro, verificar o estado da bateria.

Comprometida com a sustentabilidade, a smart disponibiliza assim um veículo eficaz de promoção e divulgação de iniciativas orientadas pelos mesmos valores de ecologia e respeito pelo meio-ambiente, em linha com a sua nova gama de citadinos elétricos pontuada pelos icónicos smart EQ fortwo e smart EQ forfour.

Ideias eletrizantes

Mas a smart quer dar mais ao ambiente. Assim, e numa medida inovadora e exclusiva para o mercado português, a smart criou uma plataforma digital para divulgar e apoiar projetos que estão a transformar a vida na cidade, tornando-a mais elétrica e sustentável. Depois de formalizada a inscrição, os projetos selecionados vão ganhar visibilidade nas redes sociais e em iniciativas da marca.

Apresentamos-lhes alguns dos projetos que já beneficiam deste apoio da smart. E tudo, por um ambiente mais limpo.

Bisarro

Bisarro é um projeto desenvolvido por dois jovens empreendedores que decidiram apostar na olaria típica de Bisalhães, famosa pelo barro negro, aliando a técnica ancestral ao design contemporâneo. Com novas aplicações em desenvolvimento para a área dos vinhos, hotelaria e decoração, a marca já lançou no mercado uma coleção de louça de barro negro com 15 peças.

Jinja

Os produtos artesanais da portuense Jinja são feitos à mão a partir de desperdícios têxteis, integrando um processo criativo de ecodesign que usa energia exclusivamente renovável no processo de fabrico. A marca disponibiliza vários serviços, para empresas e para particulares que partilhem valores de ecologia, permitindo a customização de peças em diferentes tamanhos e cores para a casa, escritório ou espaço público.

NAZ

O conceito de moda sustentável é a bandeira da NAZ, uma marca que nasceu em 2016 para produzir vestuário de qualidade a partir dos excedentes de fábricas portuguesas. As coleções são produzidas numa fábrica própria, onde todos os produtos envolvidos no processo são reciclados, desde a tecelagem à arte final.

Wayz

A Wayz é uma marca de calçado sustentável que utiliza materiais reciclados e biodegradáveis para produzir ténis sem pegada ecológica. Focados na defesa do ambiente e preocupados com a condição humana, estão a doar 1% das vendas à SAOM – Serviços de Assistência Organizações de Maria, instituição solidária que presta auxílio a pessoas socialmente vulneráveis e sem-abrigo.

Todas as ideias e projetos que partilhem os mesmos valores da ecologia e defesa do meio-ambiente, a todos os níveis, podem inscrever-se ao longo deste ano na plataforma disponível no site da smart. Do que está à espera?