O Belenenses e o Belenenses SAD decidiram suspender as ações judiciais que tinham um contra o outro, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a FPF revelou que o seu presidente, Fernando Gomes, esteve reunido com os líderes das duas equipas e que ambas “partes aceitaram suspender todas as ações que têm uma sobre a outra” e que a decisão foi concretizada “oficialmente” no dia de ontem.

A FPF garante que vai continuar “a trabalhar com ambos os presidentes e as suas equipas para que se alcance uma solução digna dos valores desportivos” que todos defendem.

Também numa nota divulgada esta sexta-feira, o Belenenses agradeceu à FPF, e em especial à figura do seu presidente, a “procura da defesa da imagem do futebol português, aquém e além fronteiras” e informou os “associados e adeptos” do clube “que toda a sua atuação se pauta pela concretização do caminho determinado e defendido pelos associados do Clube em sucessivas Assembleias Gerais realizadas ao longo dos últimos anos”.