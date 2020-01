O cadáver de um homem foi encontrado, com sinais de violência, no interior de uma carrinha, no parque de estacionamento de um restaurante, em Pêro Pinheiro, Sintra, segundo a TVI24. O Correio da Manhã acrescenta que o homem teria idade entre os 40 e 45 anos e estará morto há 24 horas.

O alerta foi dado pelas 14 horas pelos proprietários do restaurante Afonso dos Leitões, que estranharam a presença da carrinha junto ao estabelecimento há oito dias. A GNR foi chamada ao local e confirmou a presença de um cadáver com sinais de extrema violência no interior da viatura. A carrinha terá matrícula francesa, segundo a TVI 24. As autoridades estabeleceram entretanto um perímetro de segurança.

Não é ainda conhecida a identidade da vítima.