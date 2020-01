Macau anunciou esta sexta-feira a suspensão de serviços, o encerramento de espaços culturais e desportivos, bem com o adiamento do regresso às aulas no ensino superior, devido ao novo Coronavírus, nascido na China, que já causou 26 mortes e infetou 830 pessoas.

Em mais de uma dezena de comunicados oriundos de diferentes organismos, as autoridades deram a conhecer a decisão de se adiar até 11 de fevereiro o regresso às aulas nas 10 instituições do ensino superior. A medida é divulgada poucas horas depois de ter sido anunciado o adiamento do reinício das aulas nas escolas do ensino não superior pelo menos durante uma semana, com as autoridades a aconselharem os centros de apoio pedagógico complementar particulares e as instituições da educação contínua a adotarem a mesma decisão.

O Instituto de Ação Social recomendou também “aos encarregados de educação com condições de cuidar das crianças em casa para que, após os feriados do Ano Novo Lunar, façam o máximo possível para manter as crianças em casa, deixando provisoriamente de as colocar nas creches”, ressalvando, contudo, que “as creches subsidiadas irão manter-se abertas para continuar a prestar serviços às crianças e encarregados de educação com necessidade dos serviços em causa”.

A Direção dos Serviços de Educação informou ainda que a partir desta sexta-feira, até março, “todas as competições escolares e atividades realizadas” por aquela entidade “vão ser suspensas ou adiadas”.

O Instituto de Desporto decidiu igualmente encerrar ao público as instalações desportivas afetas àquele organismo a partir desta sexta-feira, sem data prevista para reabertura daqueles espaços.

Também os centros de atividades, instalações e espaços interiores do Instituto para os Assuntos Municipais serão fechados temporariamente a partir de sábado até novo aviso.

O Museu Marítimo, o Museu das Forças de Segurança de Macau e o Museu dos Bombeiros fecham portas a partir de sábado. Todas as bibliotecas públicas são encerradas a partir desta sexta-feira e todos os recintos culturais a partir de sábado. Em todos os casos, não é indicada uma data de reabertura. Os serviços dos Centros Ambientais Alegria e 17 postos de recolha do Programa de Pontos Verdes são suspensos até 14 de fevereiro. Por fim, a Fundação Macau decidiu encerrar as instalações do Centro Unesco a partir desta sexta-feira, por tempo indeterminado.

Macau está a recusar nas fronteiras a entrada e saída de pessoas com febre, encaminhando-as para uma respetiva avaliação clínica. As autoridades de Macau identificaram na quinta-feira uma segunda pessoa infetada, um homem de 66 anos, que, tal como o primeiro caso, uma mulher de 52 anos, é oriundo de Wuhan. Atualmente em regime de isolamento, a situação clínica de ambos é considerada estável. Outras 15 pessoas estavam na quinta-feira em regime de isolamento, cinco das quais são considerados casos de alto risco. Outras oito pessoas encontravam-se numa urgência especial a aguardar os resultados de um teste que permita despistar a doença.

Na quinta-feira, o chefe do Governo de Macau admitiu também que os casinos do território, capital mundial do jogo, podem ser obrigados a fechar caso a situação de contágio se agravar no território. Macau elevou no dia 5 de janeiro o alerta de emergência para o nível três, um grau de risco elevado que exige um acompanhamento mais apertado. Desde então, proibiu excursões de e para Wuhan, foram suspensos voos para aquela cidade onde foi detetado o vírus, cancelou as comemorações do Ano Novo Lunar, está a proceder a desinfeções em locais públicos (mercados públicos, transportes) e obrigou funcionários públicos e trabalhadores dos casinos a usarem máscara.

Macau encomendou 20 milhões de máscaras individuais de proteção no estrangeiro porque o produto está esgotado em alguns pontos na China devido ao vírus de Wuhan e acautelou o reforço de máquinas de ventilação de apoio respiratório e de medicamentos.

O surto surge numa altura em que milhões de chineses viajam, por ocasião do Ano Novo Chinês, a principal festa das famílias chinesas, equivalente ao natal nos países ocidentais. Os mais de 800 casos registados têm alimentado receios sobre uma potencial epidemia semelhante à da pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong. Além da China continental, foram já detetados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Vietname, Singapura e Estados Unidos.