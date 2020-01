O Shanghai Disney Resort anunciou, esta sexta-feira através de um comunicado, o “encerramento temporário” das instalações a partir de sábado, devido à ameaça de propagação do coronavírus, que nos últimos dias fez 26 mortos, Através de um comunicado publicado esta sexta-feira no site oficial do parque, o

A direção do parque afirma que esta é uma medida de “prevenção e controlo da doença”, para “garantir a saúde e segurança” de “clientes e funcionários”. Garante ainda que o Shanghai Disney Resort vai permanecer em contacto com o governo local e que a reabertura será anunciada mediante confirmação.

O parque temático, informa o comunicado, vai proceder ao reembolso dos bilhetes através do “canal oficial de venda de bilhetes”e que os procedimentos de reembolso serão detalhados no site oficial “o mais breve possível”.

O número de infetados pelo coronavírus subiu para 830 — mais 180 que o número avançado anteriormente. Este número pode aumentar nos próximos dias porque milhares de pessoas estão a viajar dentro da China no âmbito das celebrações do Ano Novo que inaugura o calendário lunar.