Jorge Brito Pereira, advogado de Isabel dos Santos, deixou a sociedade de advogados Uría Menéndez-Proença de Carvalho na sequência do Luanda Leaks, avança o Eco. O Observador já questionou o escritório de advocacia, mas espera ainda resposta.

Brito Pereira foi referido no dossier Luanda Leaks divulgado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação por ter aberto, pelo menos, duas empresas de Isabel dos Santos. A primeira a falar-se foi a Matter Business, uma offshore no Dubai para onde terá sido transferido dinheiro da Sonangol, — o que motivou um comunicado do advogado a lembrar que, de facto, criou a sociedade, mas que não a geria. E que apesar de ter uma procuração com plenos poderes para representar a cliente Isabel dos Santos, nunca fez qualquer ato de gestão.

Entretanto o seu nome apareceu também nos documentos a que o Consórcio teve acesso na empresa Athol Limited. Nos documentos percebe-se que ele e o marido da Isabel dos Santos fundaram esta empresa e que em 2015 a parte do marido passou para ela. Em 2 mil ações, 1999 ficaram com a filha de José Eduardo dos Santos, enquanto o advogado permanece com uma ação. Terá sido com esta empresa que Isabel dos Santos comprou um apartamento no Mónaco de 50 milhões.

Jorge Brito Pereira tornou-se o principal advogado de Isabel dos Santos em Portugal quando ainda trabalhava na PLMJ, onde entrou aos 24 anos. Desde janeiro de 2016 que o advogado está na Uría Ménendez- Proença de Carvalho, de onde agora está de saída. Na altura da mudança disse que procurava um desafio mais internacional e levou Isabel dos Santos como cliente.

O advogado também deixou o cargo de diretor não executivo que ocupava na NOS, onde representava a empresária angolana. “[A Nos] informa que os senhores Dr. Jorge de Brito Pereira, Dr. Mário Filipe Moreira Leite da Silva e Dra. Paula Cristina Neves Oliveira apresentaram hoje [quinta-feira], ao Conselho Fiscal, as respetivas renúncias aos cargos de membros não executivos do Conselho de Administração desta sociedade“, anunciou a NOS, depois de ter convocado os gestores para uma reunião na segunda-feira na sequência do escândalo Luanda Leaks.

O advogado vai também, ainda segundo o Eco, deixar os cargos que ocupava no banco EuroBic e na energética Efacec — as duas empresas onde Isabel dos Santos já pretender vender a sua parte.